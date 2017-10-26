На встрече с латвийскими журналистами латвийский посол в Беларуси рассказал о заметной перемене в отношениях между странами за два года с момента его аккредитации. Приезд Мартиньша Вирсиса в Беларусь в 2015 году совпал с освобождением из белорусских тюрем политзаключенных, после которого отношения Минска с ЕС заметно пошли в гору. С тех пор Латвия приняла у себя министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, а в этом году состоялся встречный визит Эдгара Ринкевича. На кону — приезд в Латвию самого Александра Лукашенко, который устное приглашение получил, а вот ответа до сих пор не дал.

Между тем, по признанию посла, связи между странами довольно крепкие на всех уровнях. Латвийская диаспора в Беларуси на сегодня насчитывает около 2 000 человек, из которых тысяча — граждане Латвии и тысяча — неграждане. В то же время в Латвии живет 76 тысяч людей, которые считают себя белорусами.

По сведениям посла, в Латвии сегодня работают более 2000 белорусских и совместных компаний разной величины, а в Беларуси — более 800 латвийских. В том числе у Резекненского мясокомбината есть филиал в городе Миора Витебской области, который работает под девизом "Миора — мясные просторы". "Олайнфарм" купил в городе Гродно треть фармацевтического предприятия, огласив планы, со временем получить и полный комплект акций. Активно экспортирует свою продукцию в Беларусь и второй фармацевтический флагман Латвии — Grindex. Посол сообщил, что регулярно покупает в минских аптеках "Милдронат".

Посол рассказал, что первых два года после начала санкций против России, связанная с этой страной на две трети экономика Беларуси тоже стремительно ушла в стагнацию. Но уже в этому году, вопреки всем мрачным прогнозам, вернулась в рост на 1,4-1,8%. "Это объясняется поиском новых экспортных рынков и стабилизацией экономической ситуации в России".

Мартиньш Вирсис высказал мнение, что Беларусь никогда не хотела конфликта с Латвией. В том числе сделала все возможное, чтобы обеспечить максимальную "прозрачность" российско-белорусским военным учениями "Запад 2017", что оценили все западные наблюдатели. Посол считает, что повода для опасений, вообще, не было. Главной опасностью мог стать какой-нибудь несознательный инцидент, подобный случившемуся 10 сентября на границе в Литвой, когда пьяный российский военный переплыл реку Шяшупе. Но даже и его литовцы на днях отпустили. Ну а весь шум вокруг учений раздули, по мнению посла, "профессиональные журналисты".

"Думаете, я упаковал чемоданы и ждал? — иронизирует Вирсис. — Нет, я очень спокойно пережил этот период. У себя на месте. А следили за учениями наши журналисты и военные наблюдатели. Никакого основания для волнений не было…"

Посол признал: "Да, наш взгляд на многие вещи отличается, но мы соседи и стараемся сотрудничать в прагматичном и конструктивном ключе. На сегодня динамика — позитивная!"