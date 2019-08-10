Латвийские военно-морские силы играют значительную роль в укреплении государственной защиты, сказал президент Латвии Эгилс Левитс на мероприятии в честь столетия Латвийского морского флота.
© Foto - Latvijas armija

“Каждый житель Латвии может на вас положиться и чувствовать себя в безопасности в своей стране. Вы можете обеспечить её защиту не только на территории Латвии, но и за пределами Балтийского моря, сотрудничая в международных миссиях с партнерами по НАТО”, - обратился к Латвийскому морскому флоту Левитс, - “Латвийское государство вас чествует и уважает.”

Сегодня в Рижском заливе прошел парад военных кораблей.

На этих выходных Латвийский морской флот отмечает столетие. В Министерстве обороны порталу DELFI сообщили, что в субботу, 10 августа, все желающие могут прийти к Рижскому пассажирскому терминалу, посмотреть на военные корабли Латвии и партнеров по НАТО.

Утром в Домском соборе пройдет экуменическое богослужение, а в 12 на площади у Памятника свободы состоится концерт оркестра Военно-морских сил. Позже на Рижском лесном кладбище пройдут поминальные мероприятия.

Латвийский военный флот официально был основан в 1919 году. Большая часть исторического флота была уничтожена в годы Второй мировой войны. Латвийские военно-морские силы были восстановлены в 1992 году, когда был торжественно поднят флаг Латвии на корабле Sams.

В мире

Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован после шестичасового допроса

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заключен...

Латвийский морской флот отмечает столетие (3)

Латвийские военно-морские силы играют значительную...

Протесты в Гонконге: демонстранты на три дня заняли аэропорт

В Гонконге одетые в черное протестующие сели на пол в...

В Париже отмывают загрязненные свинцом школы возле сгоревшего Нотр-Дама

В образовательных учреждениях, расположенных в...

Сеул сообщил о новом запуске северокорейских ракет (1)

Две баллистические ракеты были запущены близ города...

TOP новостей

За границей на курорте можно прожить неделю, в Ниде - только в выходные (46)

Уже давно говорят о том, что отдых за границей обходится...

Времени в обрез: не забудьте использовать накопившийся отпуск (1)

Для многих жителей Литвы весть о том, что...

Историк Каспаравичюс: в Вильнюсе не увековечена память Сметоны  позиция Науседы (51)

В Укмергском районе, в Ужугирисском поместье, 10 августа...

Анастасия и Влада Шевченко Семья Шевченко Анастасия Шевченко

Дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко: После обыска мама готовит нас морально к тому, что ее могут посадить (122)

История гражданской активистки из России Анастасии...

В Литве прошла акция в поддержку российских протестов (75)

В столице Литвы поддержать российскую оппозицию в...