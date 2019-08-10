“Каждый житель Латвии может на вас положиться и чувствовать себя в безопасности в своей стране. Вы можете обеспечить её защиту не только на территории Латвии, но и за пределами Балтийского моря, сотрудничая в международных миссиях с партнерами по НАТО”, - обратился к Латвийскому морскому флоту Левитс, - “Латвийское государство вас чествует и уважает.”
Сегодня в Рижском заливе прошел парад военных кораблей.
На этих выходных Латвийский морской флот отмечает столетие. В Министерстве обороны порталу DELFI сообщили, что в субботу, 10 августа, все желающие могут прийти к Рижскому пассажирскому терминалу, посмотреть на военные корабли Латвии и партнеров по НАТО.
Утром в Домском соборе пройдет экуменическое богослужение, а в 12 на площади у Памятника свободы состоится концерт оркестра Военно-морских сил. Позже на Рижском лесном кладбище пройдут поминальные мероприятия.
Латвийский военный флот официально был основан в 1919 году. Большая часть исторического флота была уничтожена в годы Второй мировой войны. Латвийские военно-морские силы были восстановлены в 1992 году, когда был торжественно поднят флаг Латвии на корабле Sams.
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