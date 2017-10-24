В 2014 году УДГМ получило 2500 запросов на ВНЖ за инвестиции, в первом полугодии этого года - всего 64.

"Можно сказать, что эта программа закончена", - цитирует слова Бриеде агентство LETA.

Согласно предложенным изменениям в законе об иммиграции, в дальнейшем взносы в госбюджет в размере 5000 евро за повторный запрос ВНЖ будут распространяться на всех лиц, которые получили его за инвестиции в недвижимость, капитал предприятий и банков.

Во время заседания Бриеде отметила, что решение должны принимать политики, однако каждый год менять условия предоставления ВНЖ - не самая хорошая практика.

В итоге комиссия во вторник не поддержала эти поправки. Тем не менее, окончательное решение должна вынести бюджетно-финансовая комиссия.