Спрос на получение латвийского временного вида на жительство в обмен на инвестиции в 2017 году настолько мал, что программу можно считать закрытой. Об этом во вторник на заседании латвийского Сейма по вопросам обороны, внутренним делам и предотвращению коррупции заявила руководитель отдела миграции Управления по делам гражданства и миграции Латвии Илзе Бриеде.
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В 2014 году УДГМ получило 2500 запросов на ВНЖ за инвестиции, в первом полугодии этого года - всего 64.

"Можно сказать, что эта программа закончена", - цитирует слова Бриеде агентство LETA.

Согласно предложенным изменениям в законе об иммиграции, в дальнейшем взносы в госбюджет в размере 5000 евро за повторный запрос ВНЖ будут распространяться на всех лиц, которые получили его за инвестиции в недвижимость, капитал предприятий и банков.

Во время заседания Бриеде отметила, что решение должны принимать политики, однако каждый год менять условия предоставления ВНЖ - не самая хорошая практика.

В итоге комиссия во вторник не поддержала эти поправки. Тем не менее, окончательное решение должна вынести бюджетно-финансовая комиссия.

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