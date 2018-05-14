Данный автомобиль был изготовлен компанией Lamborghini в единственном экземпляре в традиционных цветах Ватикана и представлен руководством концерна понтифику в конце ноября прошлого года. Машину подогнали к зданию Апостольского дворца в Ватикане, где проживает папа.
В церемонии принимали участие лично президент и главный исполнительный директор Lamborghini Стефано Доменикали и другие высокопоставленные управленцы компании, а также двое рабочих, которые внесли непосредственный вклад в данную конструкцию автомобиля.
Папа Франциск тогда благословил автомобиль и оставил на нем свой автограф. Тогда же было объявлено, что автомобиль будет продан на аукционе, а вырученные за него деньги пойдут на благотворительность.
В сообщении Lamborghini сказано, что все вырученные за автомобиль деньги будут переданы непосредственно папе Франциску, который решил разделить деньги между четырьмя благотворительными фондами.
Обычно цена Lamborghini Huracan в серийном исполнении начинается от €183 тыс.
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