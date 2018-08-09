В таинственном лагере, где американская полиция США обнаружила одиннадцать истощенных детей в возрасте от 1 до 15 лет, их обучали обращению с оружием.
Задержанные
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По сообщениям местных СМИ, один из двоих арестованных в лагере вооруженных мужчин, Сираж Ибн Вахаж, готовил исполнителей для будущих терактов в школах.

В пятницу в нелегальном лагере в штате Нью-Мексико были арестованы двое вооруженных мужчин и три женщины — предположительно, матери найденных там детей.

Затем полиция нашла на территории лагеря останки маленького ребенка.

Как утверждает газета Taos News, найденные в понедельник детские останки могут принадлежать пропавшему трехлетнему сыну Вахажа — Абдуле-Гани.

Вахажа подозревали в похищении собственного ребенка из дома в штате Джорджия в декабре прошлого года. Расследование пропажи мальчика, в конечном итоге, и вывело полицию на следы его отца.

Согласно заявлению матери ребенка, он страдал от судорог. Однако его отец считал, что над мальчиком нужно совершить обряд изгнания бесов — говорится в материалах суда.

Прокурор Тимоти Хассон в среду потребовал для Вахажа продления ареста без права освобождения под залог. В заявлении прокурора, направленном в суд, говорится: "Вахаж представляет большую угрозу для спасенных из лагеря детей, а также угрозу для общества в целом, поскольку склонен к насилию и готов использовать огнестрельное оружие в преступных целях".

Си-эн-эн сообщает, что в материалах суда имеется документ с предостережением о том, что если обвиняемых отпустить под залог, они с большой долей вероятности могут совершить новые преступления, о чем свидетельствуют их планы организовать стрельбу в одной из американских школ.

В материалах приводятся слова одного их приемных родителей ребенка, находившегося среди 11 детей в лагере: "Вахаж учил нашего ребенка пользоваться штурмовой винтовкой и готовил его к теракту в школе".

Все пятеро взрослых, арестованных в лагере, обвиняются в жестоком обращении с детьми. Имя второго мужчины, который при аресте был вооружен и вместе с Вахажем держал детей в повиновении — Лукас Мортон.

Также были арестованы три женщины, которые предположительно являются матерями одиннадцати детей, обнаруженных в лагере. Сначала в печати появилась информация о том, что женщин отпустили, но затем стало известно, что их все же поместили в Таосский центр содержания взрослых заключенных.

Полиция не объяснила, кем 38-летняя Худжра Вахаж и 35-летняя Субханна Вахаж приходятся друг другу (журналисты предполагают, что сестрами) и Сиражу Вахажу.

Когда полиция "накрыла" нелегальный лагерь в пустыне, то была поражена, какими истощенными и грязными были содержавшиеся там дети: "как беженцы в стране Третьего мира, не только без еды и без воды, но и без обуви, без средств личной гигиены и фактически одетые в лохмотья".

Рейд был проведен после обнаружения записки со словами "Мы голодаем, нам нужна еда и вода".

Как выяснилось, власти знали о существовании лагеря и раньше, но полицейские ждали, пока будет выписан ордер на обыск — полиция предполагала, что люди в лагере хорошо вооружены и считала их "экстремистами мусульманского вероисповедания".

Во время ареста Сираж Вахаж имел при себе штурмовую винтовку AR-15 и четыре пистолета.

Нью-йоркские издания проводят связь между арестованным в Нью-Мексико боевиком и известным в Бруклине мусульманским проповедником имамом Сириажем Вахажем, полагая, что арестованный — его сын.

Имам Вахаж — один из самых авторитетных проповедников ислама в США, пишет нью-йоркская пресса. В 1991 году он стал первым мусульманином, которому было предоставлено право вести молитву в Палате представителей Конгресса США.

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