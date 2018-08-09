По сообщениям местных СМИ, один из двоих арестованных в лагере вооруженных мужчин, Сираж Ибн Вахаж, готовил исполнителей для будущих терактов в школах.
В пятницу в нелегальном лагере в штате Нью-Мексико были арестованы двое вооруженных мужчин и три женщины — предположительно, матери найденных там детей.
Затем полиция нашла на территории лагеря останки маленького ребенка.
Как утверждает газета Taos News, найденные в понедельник детские останки могут принадлежать пропавшему трехлетнему сыну Вахажа — Абдуле-Гани.
Вахажа подозревали в похищении собственного ребенка из дома в штате Джорджия в декабре прошлого года. Расследование пропажи мальчика, в конечном итоге, и вывело полицию на следы его отца.
Согласно заявлению матери ребенка, он страдал от судорог. Однако его отец считал, что над мальчиком нужно совершить обряд изгнания бесов — говорится в материалах суда.
Прокурор Тимоти Хассон в среду потребовал для Вахажа продления ареста без права освобождения под залог. В заявлении прокурора, направленном в суд, говорится: "Вахаж представляет большую угрозу для спасенных из лагеря детей, а также угрозу для общества в целом, поскольку склонен к насилию и готов использовать огнестрельное оружие в преступных целях".
Си-эн-эн сообщает, что в материалах суда имеется документ с предостережением о том, что если обвиняемых отпустить под залог, они с большой долей вероятности могут совершить новые преступления, о чем свидетельствуют их планы организовать стрельбу в одной из американских школ.
В материалах приводятся слова одного их приемных родителей ребенка, находившегося среди 11 детей в лагере: "Вахаж учил нашего ребенка пользоваться штурмовой винтовкой и готовил его к теракту в школе".
Все пятеро взрослых, арестованных в лагере, обвиняются в жестоком обращении с детьми. Имя второго мужчины, который при аресте был вооружен и вместе с Вахажем держал детей в повиновении — Лукас Мортон.
Также были арестованы три женщины, которые предположительно являются матерями одиннадцати детей, обнаруженных в лагере. Сначала в печати появилась информация о том, что женщин отпустили, но затем стало известно, что их все же поместили в Таосский центр содержания взрослых заключенных.
Полиция не объяснила, кем 38-летняя Худжра Вахаж и 35-летняя Субханна Вахаж приходятся друг другу (журналисты предполагают, что сестрами) и Сиражу Вахажу.
Когда полиция "накрыла" нелегальный лагерь в пустыне, то была поражена, какими истощенными и грязными были содержавшиеся там дети: "как беженцы в стране Третьего мира, не только без еды и без воды, но и без обуви, без средств личной гигиены и фактически одетые в лохмотья".
Рейд был проведен после обнаружения записки со словами "Мы голодаем, нам нужна еда и вода".
Как выяснилось, власти знали о существовании лагеря и раньше, но полицейские ждали, пока будет выписан ордер на обыск — полиция предполагала, что люди в лагере хорошо вооружены и считала их "экстремистами мусульманского вероисповедания".
Во время ареста Сираж Вахаж имел при себе штурмовую винтовку AR-15 и четыре пистолета.
Нью-йоркские издания проводят связь между арестованным в Нью-Мексико боевиком и известным в Бруклине мусульманским проповедником имамом Сириажем Вахажем, полагая, что арестованный — его сын.
Имам Вахаж — один из самых авторитетных проповедников ислама в США, пишет нью-йоркская пресса. В 1991 году он стал первым мусульманином, которому было предоставлено право вести молитву в Палате представителей Конгресса США.
В офисе "Открытой России" Ходорковского в Москве прошел обыск
В московском офисе "Открытой России " Михаила...
Йемен: смертоносное нападение на автобус с детьми
Не менее 39 человек погибли, 43 получили ранения в...
Обвиняемый в халатности при тушении ТЦ в Кемерове пожарный пытался покончить с собой (4)
Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС...
Лагерь в пустыне: американских детей тренировали для массовых убийств в школах (2)
В таинственном лагере, где американская полиция США...
Израиль сообщил о 150 запущенных из сектора Газа ракетах
Боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по Израилю, а...
TOP новостей
100 000 жителей Литвы получили уведомления "Содры" с напоминанием заплатить долги (5)
Больше 100 000 жителей Литвы , которые самостоятельно...
Третий месяц подряд в Литве количество иммигрантов превышает количество эмигрантов министр: жизнь стала лучше (43)
В июле этого года в Литву приехало на 324 человека...
Разговор у посольства России в Литве: "Я слышу звуки боя до сих пор" (29)
9 августа 2008 г. являющийся тогда президентом РФ Дмитрий...
Читатели портала ругают новую разметку на круговом перекрестке у ТЦ "Панорама"
Новый порядок движения и разметка на круговом...