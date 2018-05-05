Кувейт заблокировал заявление Совбеза ООН по высказываниям Аббаса

Кувейт заблокировал предложенное США заявление для прессы Совета Безопасности ООН, в котором содержалась резкая критика палестинского лидера Махмуда Аббаса в связи с его высказываниями о евреях. Как заявили два дипломата, чьи имена не называются, представитель Кувейта на заседании Совбеза ООН высказал мнение, что заявление по Аббасу не является "всесторонним".

В предложенном тексте заявления указывалось, что Совбез "твердо и недвусмысленно" не принимает "отрицание Холокоста и антисемитизма", а также призвали Аббаса "воздержаться от антисемитских комментариев". Помимо этого, в проекте заявления напоминалось, что "антисемитизм исторически способствовал угрозам международному миру и безопасности, массовым зверствам и широко распространенным нарушениям прав человека".

Подрывает доверие к ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли раскритиковала неспособность Совбеза ООН отреагировать на высказывания 82-летнего Аббаса. "Отвратительные антисемитские заявления палестинского руководства подрывают мирные перспективы на Ближнем Востоке", - цитирует ее слова официальная страница американской миссии при ООН на Facebook. "Когда Совету Безопасности не удастся достичь консенсуса в осуждении таких действий, это лишь еще больше подрывает доверие к ООН в решении этой критически важной проблемы".

В своей резонансной речи на заседании Национального совета Палестины 30 апреля Аббас, в числе прочего, заявил, что евреи спровоцировали погромы в Европе не своей религией, а "социальным поведением", например, ростовщичеством. При этом 82-летний палестинский лидер отметил, что в арабских странах с еврейскими меньшинствами аналогичных гонений на евреев не было. Впоследствии Аббас извинился за свои слова.