Кувейт заблокировал предложенное США заявление для прессы Совета Безопасности ООН, в котором содержалась резкая критика палестинского лидера Махмуда Аббаса в связи с его высказываниями о евреях. Как заявили два дипломата, чьи имена не называются, представитель Кувейта на заседании Совбеза ООН высказал мнение, что заявление по Аббасу не является "всесторонним".
В предложенном тексте заявления указывалось, что Совбез "твердо и недвусмысленно" не принимает "отрицание Холокоста и антисемитизма", а также призвали Аббаса "воздержаться от антисемитских комментариев". Помимо этого, в проекте заявления напоминалось, что "антисемитизм исторически способствовал угрозам международному миру и безопасности, массовым зверствам и широко распространенным нарушениям прав человека".
Подрывает доверие к ООН
Постпред США при ООН Никки Хейли раскритиковала неспособность Совбеза ООН отреагировать на высказывания 82-летнего Аббаса. "Отвратительные антисемитские заявления палестинского руководства подрывают мирные перспективы на Ближнем Востоке", - цитирует ее слова официальная страница американской миссии при ООН на Facebook. "Когда Совету Безопасности не удастся достичь консенсуса в осуждении таких действий, это лишь еще больше подрывает доверие к ООН в решении этой критически важной проблемы".
В своей резонансной речи на заседании Национального совета Палестины 30 апреля Аббас, в числе прочего, заявил, что евреи спровоцировали погромы в Европе не своей религией, а "социальным поведением", например, ростовщичеством. При этом 82-летний палестинский лидер отметил, что в арабских странах с еврейскими меньшинствами аналогичных гонений на евреев не было. Впоследствии Аббас извинился за свои слова.
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Кувейт заблокировал заявление Совбеза ООН по высказываниям Аббаса
Заявление с осуждением антисемитских высказываний...
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