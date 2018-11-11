Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Российская Федерация вместо выполнения Минских соглашений дотирует главарей контролируемых ею боевиков и проводит псевдовыборы. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter со ссылкой на Волкера.

"Цель США на востоке Украины - помочь людям, о которых Россия утверждает, что заботится, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить обещанное ею", - говорится в сообщении.

"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", - подчеркнул Волкер.

"Так называемые "народные республики" не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой", - заявил спецпредставитель США.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня проходят так называемые "внеочередные выборы глав "ДНР" и "ЛНР" и так называемых "депутатов парламентов". Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что назначение «выборов» в так называемых "ЛНР" и "ДНР2 является нарушением Минских договоренностей.

Также действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези и специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявили, что так называемые "выборы" не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и председатель СБУ Василий Грицак предупредили об уголовной ответственности за организацию и проведение так называемых "выборов" в ОРДЛО. Грицак заявил, что российские власти в Москве уже назначили новых главарей для осуществления управления на оккупированном Донбассе, а теперь хотят их легитимизировать путем проведения так называемых "выборов".

"Так называемые главы "ДНР" и "ЛНР" уже назначены в Москве - это Пушилин и Пасечник", - отметил Грицак. "Осталось немного - фактически придать видимость легитимности проведению этого действа на Донбассе", - добавил он. Также Грицак заявил, что в Москве уже определили "результаты" поддержки главарей боевиков и явки населения на псевдовыборах на оккупированном Донбассе. По данным СБУ, "предварительно уже нарисовали для "победы" Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Пасечника в "ЛНР" - 63%".