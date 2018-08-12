Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал данные Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о двух колоннах грузовиков, которые несколькими днями ранее пересекли российско-украинскую границу. Россия "заблокировала эффективную работу мониторинговой миссии", написал Волкер в своем микроблоге в Twitter в субботу, 11 августа.
По его словам, российская сторона не дает представителям миссии посещать границу, а также "намеренно продолжает конфликт и поддерживает бои на востоке Украины, несмотря на попытки международного сообщества принести в Украину мир".
Скоординированные передвижения
9 августа ОБСЕ опубликовала отчет и отметила, что беспилотный летательный аппарат миссии 7 августа зафиксировал "колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения".
На территории Украины колонны дважды останавливались - около внедорожника в поле и у двух грузовиков на перекрестке, говорится в отчете организации. Люди в припаркованных транспортных средствах "общались с водителями головных машин каждой из колонн", отмечают представители ОБСЕ.
Первый заместитель председателя мониторинговой миссии Александр Хуг (Alexander Hug) подтвердил, что колонна "зафиксирована в месте, где нет погранично-пропускных сооружений". По его словам, передвижения грузовиков "были очень хорошо скоординированы".
CNN: ФБР подозревает РФ в причастности к столкновениям в Шарлотсвилле (13)
Конгрессмен Том Гарретт получил информацию о возможной...
Курт Волкер прокомментировал видео ОБСЕ о грузовиках из РФ в Донбассе (16)
Россия намеренно поддерживает бои на востоке Украины,...
Иран вслед за Россией и Турцией заговорил об "экономической войне" (2)
По словам председателя Верховного суда Ирана, страна...
В Румынии прошли масштабные протесты: счет пострадавших идет на сотни (11)
Более 450 человек пострадали в Бухаресте во время...
Стрельба в Манчестере: десять раненых доставлены в больницу
В Манчестере десять человек доставлены в больницу с...
TOP новостей
1 сентября в Литве будет ограничена продажа алкоголя (21)
В этом году учебный год в Литве начнется не 1, а 3...
Убийство юноши в Мариямполе: двоих подозреваемых просят взять под стражу (1)
В Мариямполе задержаны трое подозреваемых, которые...
Можешь работать, а можешь нет - 400 евро получишь в любом случае (32)
Члену горсовета мэрии Таурагского района выделяют 400...