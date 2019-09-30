Курт Волкер, который, по данным ряда СМИ, недавно подал в отставку с поста спецпредставителя Государственного департамента США по Украине, возможно, лоббировал интересы компании-производителя вооружений Raytheon, используя служебное положение. Об этом сообщает в воскресенье, 29 сентября, интернет-издание Politico.

Конкретно речь идет о контрактах на поставку Киеву летального оружия и противотанковых ракетных комплексов Javelin производства Raytheon, которые были заключены благодаря Волкеру, выступавшему за активное оказание Украине военной помощи со стороны США.

Где работал Волкер, помимо Госдепа



На должность спецпредставителя США по Украине Курта Волкера назначил бывший глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон 7 июля 2017 года. При этом, по данным Politico, дипломат совмещал эту работу с рядом других оплачиваемых должностей, в частности исполнительного директора аналитического центра McCain Institute.

В то же время в биографии Волкера на сайте Госдепа указано, что ранее он занимал также должность управляющего директора по международным вопросам лоббистской компании BGR Group. По данным Politico, это было в 2011 и 2012 годах, то есть еще до назначения Волкера на пост спецпредставителя США по Украине. Как утверждает издание, ссылаясь на открытые федеральные источники, компания Raython годами пользовалась услугами по лоббированию, предоставляемыми BGR Group. С другой стороны, этот же производитель вооружений осуществил пожертвования на деятельность McCain Institute.

Роль Волкера в Ukrainegate



В пятницу, 27 сентября, газета The New York Times и американский телеканал CNN со ссылкой на источники одновременно сообщили об отставке Волкера с поста спецпредставителя Госдепа США по Украине. При этом в сюжете CNN отмечалось, что Волкер ушел в отставку спустя всего день после того, как была обнародована анонимная жалоба одного из сотрудников разведки США относительно содержания телефонного разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава Белого дома, возможно, попытался обеспечить вмешательство Украины в президентские выборы в США 2020 года.

В этой же жалобе фигурировало и имя Волкера, указывает Politico. Как сообщает издание, дипломат посетил Киев через день после телефонного разговора, в котором Трамп предлагал Зеленскому услуги своего личного адвоката, Рудольфа Джулиани, для помощи в проведении расследования относительно вероятного соперника Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. По информации автора жалобы, Волкер, а также посол США в ЕС Гордон Сондлэнд, встречались в украинской столице с Зеленским и другими официальными лицами, чтобы объяснить им суть запроса от Джулиани.

Как пишет Politico, Волкер и Сондлэнд попытались "ограничить ущерб" национальной безопасности США от попытки Джулиани вмешаться в международную политику, которую тот якобы предпринял по собственной инициативе. В свою очередь сам Джулиани, в четверг в телеэфире продемонстрировал сообщения, якобы присланные ему Волкером и подтверждающие, что тот был осведомлен о деятельности личного юриста Трампа в Украине.

Официального подтверждения отставки Волкера с поста спецпредставителя США по Украине из Вашингтона пока не поступало.