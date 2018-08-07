Курицам покупают подгузники и нанимают поваров: американцы от них без ума

Сначала основательница Pampered Poultry Джулия Бейкер продавала куриные подгузники своим друзьям-птицеводам, но вскоре ей стали поступать заказы от других разводчиков. Она открыла онлайн-магазин и вместе с дочерью запустила полноценное производство. Сейчас она продает от 500 до 1 000 подгузников в месяц по стоимости 18 долларов за штуку.
Появились компании вроде My Pet Chicken — они предлагают аксессуары для куриц: домики, специальные качели, а также сделанные вручную «супергибкие», легко отстирываемые подгузники за 30 долларов. Также существуют продукты премиум-категорий, обеспечивающие птицам «максимальный комфорт» — например, FlockSuits от FeatherWear за 38 долларов. Производитель описывает их как «смесь брендов Levi Strauss и Calvin Klein».
Но если подгузники позволяют держать дом в чистоте (курицы испражняются примерно 12 раз в день), то декоративные седла, ночные рубашки и платья нужны в основном для того, чтобы радовать владельца, который сможет сделать красивый снимок для Instagram. Компания Chicken Armor с 2011 года продала 50 тысяч декоративных седел для куриц — и спрос на их продукцию продолжает увеличиваться.
За последние десять лет разведение куриц стало элитным хобби. По информации The Washington Post, птицам нанимают отдельных шеф-поваров и строят «умные курятники» с датчиками движения и контролем температуры, вентиляции и света. Кур все чаще держат дома и берут на прогулки — отсюда и выросший спрос на аксессуары. Изготовители всей этой продукции говорят, что куриц начинают заводить даже жители обычных городских квартир.
«Раньше вы одевали в платье свою чихуахуа. Теперь люди одевают в платье своих куриц», — говорит Джулия Бейкер.
Аккаунты с одетыми птицами и правда популярны в Instagram — у блога The Drinking with Chickens уже 44 тысячи подписчиков. В нем курицы позируют в пончо и цветочных венках. По мнению Бейкер, такие фотографии помогают заработать больше лайков в Facebook и Instagram: «[В День независимости США] прикольно одеть их в патриотические наряды и сделать снимок на пикнике».
Трамп: "Всякий, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США" (2)
Президент США заявил, что новые американские санкции...
ЕС ввел в действие защиту от санкций США против Ирана
Европейскому инвестиционному банку разрешается...
Президент Грузии возложил на РФ вину за конфликт 2008 года (14)
По случаю годовщины российско-грузинской войны Совет...
Еврокомиссия озабочена торговлей гражданством стран Евросоюза (3)
Европейская Комиссия призывает государства...
Свастика на месте гибели ребенка: немецкая полиция ищет виновных (7)
В Германии в городе Шенберг на месте гибели...
TOP новостей
Ученые допускают повышение глобальной температуры на 5 градусов (12)
Согласно исследованию, средняя глобальная температура...
Безжалостная реальность: в некоторые здания мамам с колясками войти невозможно (5)
Жительница Вильнюса Индре недавно на своей странице в...
Премьер Литвы: реклама Вильнюса как "Европейской точки G" не нарушает норм (23)
Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что...
Среди арестованных в США по обвинению в мошенничестве россиян – Станислав Лисицкий, известный также как Гедрюс Гирнюс (19)
ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о...
Визит Папы Римского: расходы на сцены, охрану и призывы к Церкви раскрыть сметы (8)
Литовские власти и Католическая церковь пытаются...