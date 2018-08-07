Подгузники, платья и седла для куриц становятся новым трендом среди американцев, — отмечают журналисты сайта The Outline. Издание опросило больше десятка изготовителей и выяснило, кто производит и покупает аксессуары для птиц.
© Фото из социальных сетей

Сначала основательница Pampered Poultry Джулия Бейкер продавала куриные подгузники своим друзьям-птицеводам, но вскоре ей стали поступать заказы от других разводчиков. Она открыла онлайн-магазин и вместе с дочерью запустила полноценное производство. Сейчас она продает от 500 до 1 000 подгузников в месяц по стоимости 18 долларов за штуку.

Курицам покупают подгузники и нанимают поваров: американцы от них без ума
© Фото из социальных сетей

Появились компании вроде My Pet Chicken — они предлагают аксессуары для куриц: домики, специальные качели, а также сделанные вручную «супергибкие», легко отстирываемые подгузники за 30 долларов. Также существуют продукты премиум-категорий, обеспечивающие птицам «максимальный комфорт» — например, FlockSuits от FeatherWear за 38 долларов. Производитель описывает их как «смесь брендов Levi Strauss и Calvin Klein».

Курицам покупают подгузники и нанимают поваров: американцы от них без ума
© Фото из социальных сетей

Но если подгузники позволяют держать дом в чистоте (курицы испражняются примерно 12 раз в день), то декоративные седла, ночные рубашки и платья нужны в основном для того, чтобы радовать владельца, который сможет сделать красивый снимок для Instagram. Компания Chicken Armor с 2011 года продала 50 тысяч декоративных седел для куриц — и спрос на их продукцию продолжает увеличиваться.

За последние десять лет разведение куриц стало элитным хобби. По информации The Washington Post, птицам нанимают отдельных шеф-поваров и строят «умные курятники» с датчиками движения и контролем температуры, вентиляции и света. Кур все чаще держат дома и берут на прогулки — отсюда и выросший спрос на аксессуары. Изготовители всей этой продукции говорят, что куриц начинают заводить даже жители обычных городских квартир.

«Раньше вы одевали в платье свою чихуахуа. Теперь люди одевают в платье своих куриц», — говорит Джулия Бейкер.

Курицам покупают подгузники и нанимают поваров: американцы от них без ума
© Фото из социальных сетей

Аккаунты с одетыми птицами и правда популярны в Instagram — у блога The Drinking with Chickens уже 44 тысячи подписчиков. В нем курицы позируют в пончо и цветочных венках. По мнению Бейкер, такие фотографии помогают заработать больше лайков в Facebook и Instagram: «[В День независимости США] прикольно одеть их в патриотические наряды и сделать снимок на пикнике».

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