Отряды "Демократических сил Сирии" наступают на последний бастион "Исламского государства" в провинции Дейр-эз-Зор. Курдские военизированные формирования являются союзником США по борьбе с ИГ.
© AP / Scanpix

Курдские военизированные формирования, которых поддерживает возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция, в субботу, 9 февраля, начали военную операцию против последних укреплений джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Отряды "Демократических сил Сирии" (SDF - альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) наступают на последний бастион ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в скором будущем ИГ потеряет все опорные пункты в Сирии и Ираке.

Курды были вынуждены приостановить проводимую с сентября операцию из-за обстрелов их укреплений турецкой армией. Основу SDF составляют курдские "Отряды народной самообороны" (YPG). Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.

С декабря 2018 года территории, находившиеся прежде под контролем джихадистов, покинули уже почти 27 тысяч человек, в том числе 1800 боевиков, сложивших оружие, отмечают представители Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR). Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Многолетний конфликт в Сирии

Военный конфликт между режимом президента Сирии Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.

Deutsche Welle
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