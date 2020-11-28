Куда податься и как жить: армянские беженцы оставляют свои дома в Карабахе

"Нам сказали, что у нас один день, чтобы собраться и уйти отсюда, - говорит Микаэл Кафян, в прошлом житель села Овташен Мардакертского района. Как и он женой и детьми, свои дома покидают или уже покинули жители многих сел еще семи районов Нагорного Карабаха - Кашатагского, Карвачарского, Шаумяновского, Аскеранского, Мартунинского, Гадрутского и Шушинского районов.

Согласно трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России, остановившему войну в Нагорном Карабахе, территории, на которых расположены эти населенные пункты (всего их более 120-ти), переходят под контроль Баку. Где именно пройдет линия разграничения, пока точно не известно. Поэтому почти каждый день выясняется, что то или иное село, в котором проживают армяне, переходит Азербайджану.

"Перезимуем, а там видно будет"

Порой люди, как и семья Микаэла Кафяна, лишь за день узнают о том, что им нужно оставить свои дома, поля и сады. Власти не всегда успевали предоставлять им машины, чтобы можно было вывезти мебель, имущество, скот. Приходилось брать с собой только самое необходимое. Некоторые уходили пешком. Кто-то сжигал свои дома, понимая, что назад уже не вернется.

У Микаэла Кафяна и его супруги Наиры шестеро детей. Старшему одиннадцать. Дети ведут себя тихо. Видимо, тоже понимают, что происходит что-то страшное и непонятное. "Неужели нельзя было договориться так, чтобы люди имели возможность хотя бы вещи свои забрать?", - возмущается Микаэл. Он полагает, что такая поспешность была вызвана тем, что власти опасаются провокаций и столкновений. В Овташене у Кафянов было большое хозяйство - дом, небольшой продуктовый магазин, скот. По их словам, пришлось бросить все. Дом Микаэл поджег, чтобы никому не достался.

Семья из восьми человек нашла приют в небольшом брошенном домике в две маленькие комнатки в соседнем селе Ванк, что в 15 км от родного Овташена. Новые жильцы уже поставили дровяную печь. Власти помогают беженцам, чем могут. Обещали подвезти дрова и стройматериалы, дали денег на первое время. Пока шел разговор с Микаэлом и Наирой, директор местной школы принес им мешок муки. "Перезимуем, а там видно будет. Если хозяева этого дома не объявятся, перестрою. Здесь останемся жить", - делится планами Микаэл Кафян.

Пока нет своей крыши над головой

По данным властей Нагорного Карабаха, в ходе и после 44-дневной войны свои жилища покинули порядка 90 тысяч человек. Большинство из них - именно те, кто потерял свои дома после перехода соответствующих населенных пунктов под контроль Азербайджана.

И им некуда ехать - в отличие от армянских беженцев, которые до войны жили в Степанакерте и в других районах, оставшихся под юрисдикцией Нагорного Карабаха, и которые сейчас постепенно возвращаются (по данным властей, вернулись уже около 25 тысяч человек).

Поэтому вынужденные переселенцы по-прежнему живут у родственников, знакомых и в гостиницах как на территории непризнанной "НКР", так и в Армении. К примеру, все гостиницы ближайшего от Карабаха армянского города Горис сейчас заполнены беженцами.

"Вся жизнь осталась в Шуши"

"Вся моя жизнь осталась в Шуши, - признается в интервью DW Жанна Крикорова. - Я смогла взять только документы и немного одежды". Крикорова - одна из тех, кто покинул город, перешедший под контроль азербайджанцев. По ее словам, все осталось в доме, который она вынуждена была бросить - фотографии детей и внуков, картины.

"Мне повезло, у меня есть крыша над головой, живу у брата в Ереване, - продолжает Жанна. - И я устроилась на работу на полгода. Надеюсь, за это время жизнь в Карабахе наладится, и я смогу вернуться туда".

В первую очередь, считает Крикорова, сейчас должны решаться вопросы тех беженцев, кто все еще остался в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. - Ред.). Это семьи из Гадрута и близлежащих сел района, а также сел Аскеранского района и Шуши. Она уверена, что "нужно сделать все, чтобы они там остались, а не выехали в Армению".

Власти помогают беженцам, но пока недостаточно

Правительство Армении называет ситуацию, сложившуюся с беженцами, покидающие районы, которые переходят Азербайджану, гуманитарной катастрофой. Оно выплачивает каждому беженцу единовременное пособие в размере 300 тысяч драмов (600 долларов).

Деньги берутся из средств, переданных правительству Всеармянским фондом "Айастан" ("Армения"). При правительстве создана рабочая группа, которая занимается восстановлением гражданской и социальной инфраструктуры, налаживанием деятельности местных органов власти, а также "безопасным и достойным возвращением" вынужденных переселенцев.

Власти Карабаха даже решили оплачивать за беженцев коммунальные услугим. Каждый день к мэрии Степанакерта выстраивается большая очередь, здесь выдают продуктовые наборы - муку, консервы, подсолнечное масло. По словам мэра Степанакерта Давида Саркисяна, каждый день их получают не менее 5 тысяч человек.

Однако главной проблемой остается обеспечение беженцев жильем. Сейчас с помощью МЧС Армении и России в ряде районов Карабаха строятся городки из сборных домов. Из Армении и из российских городов туда идут колонны машин с необходимыми стройматериалами. Помимо этого, фонд "Айастан" доставляет в Карабах дизельные генераторы, машины скорой помощи, медоборудование и предметы первой необходимости, а также бытовую технику, продукты питания и воду.

Наблюдатели предупреждают, что до половины людей, покинувших из-за войны и ее последствий Нагорный Карабах, могут туда не вернуться. Более того, часть из них может покинуть и Армению.