По словам Искьердо, среди пассажиров самолета было пять иностранцев: два гражданина Аргентины, гражданка Мексики и два жителя Западной Сахары. При этом лайнер пилотировался мексиканским экипажем в составе шести человек, сообщает ТАСС.

Министр сообщил, что к настоящему моменту уже обнаружен один из двух черных ящиков воздушного судна. Идентификация тел же идет медленно, пока опознаны только десять погибших. Не исключено, что процедура опознания тел растянется на несколько недель.

Искьердо также рассказал, что участие в расследовании причин крушения самолета примут американские эксперты. "Мы дали согласие на проведение американскими властями и специалистами технического обследования Boeing 737", - заявил министр. Ранее корпорация Boeing выразила желание оказать техническую помощь в связи с крушением самолета.

Напомним, пассажирский лайнер вылетел из аэропорта в 12:08 по местному времени (19:08 по Москве ) и спустя минуту упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от кубинской столицы. По словам очевидцев, самолет задел линии электропередачи при попытке вернуться в аэропорт.

В связи с произошедшим в стране был объявлен национальный траур, который продлится два дня. Во время траура по всей стране будут приспущены государственные флаги.

Предыдущая крупная авиакатастрофа произошла на Кубе в апреле 2017 года. Тогда в результате крушения военного самолета Ан-26 недалеко от Гаваны погибли восемь человек. В ноябре 2010 года пассажирский самолет ATR-72 кубинской авиакомпании Aeroсaribbean, выполнявший рейс по маршруту Порт-о-Пренс (Гаити) - Сантьяго-де-Куба - Гавана, разбился в центре острова. Погибли все 68 человек, находившиеся на борту, в том числе 28 иностранцев.