"Диас-Баларт, которого в течение нескольких месяцев посещала группа врачей из-за состояния глубокой депрессии, этим утром совершил самоубийство", - переводит агентство сообщение с сайта Cubadebate.
Старшему сыну Кастро было 68 лет. Его называли Фиделито из-за внешнего сходства с отцом. Первоначально из-за начавшейся депрессии мужчину положили в больницу. Затем лечение проходило на дому.
На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был вице-президентом кубинской академии наук, советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций. Ученый оставил предсмертную записку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационное агентство Prensa Latina.
Кастро Диас-Баларт окончил МГУ по специальности ядерная физика. В 1974-1978 годах был аспирантом в аспирантуре Института атомной энергии в Дубне. После защиты кандидатской диссертации в 1978-1979 годах проводил научные исследования в Институте атомной энергии и на реакторах Нововоронежской АЭС.
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