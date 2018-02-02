На Кубе скончался старший сын бывшего лидера государства Фиделя Кастро - Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт. По данным местных государственных СМИ, после лечения от депрессии на протяжении нескольких месяцев он покончил с собой, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Reuters.
Fidelis Castro Diazas-Balartas
© AFP / Scanpix

"Диас-Баларт, которого в течение нескольких месяцев посещала группа врачей из-за состояния глубокой депрессии, этим утром совершил самоубийство", - переводит агентство сообщение с сайта Cubadebate.

Старшему сыну Кастро было 68 лет. Его называли Фиделито из-за внешнего сходства с отцом. Первоначально из-за начавшейся депрессии мужчину положили в больницу. Затем лечение проходило на дому.

На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был вице-президентом кубинской академии наук, советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций. Ученый оставил предсмертную записку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационное агентство Prensa Latina.

Кастро Диас-Баларт окончил МГУ по специальности ядерная физика. В 1974-1978 годах был аспирантом в аспирантуре Института атомной энергии в Дубне. После защиты кандидатской диссертации в 1978-1979 годах проводил научные исследования в Институте атомной энергии и на реакторах Нововоронежской АЭС.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

ЕС намерен принять шесть балканских стран до 2025 года (2)

Европейский Союз намерен предоставить возможность...

На юге Франции разбились два вертолета, есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли в результате...

ВИДЕО: В Шанхае микроавтобус врезался в толпу пешеходов

В Шанхае микроавтобус выехал на тротуар и сбил...

Военные самолеты США продолжат полеты над Черным морем (13)

Несмотря на инцидент с Су-27, США не намерены прекращать...

Кубинские СМИ сообщили о самоубийстве сына Фиделя Кастро (2)

На Кубе скончался старший сын бывшего лидера...

TOP новостей

Цены растут как на дрожжах: когда закончатся литовские овощи (79)

Прошлый год для литовских овощеводов был настоящим...

Профессор Ладсбергис. Давайте вернем людям идею Литвы (42)

Почему литовцы запрограммированы на успех? Об этом и об...

В Литве у закусочной Keule Ruke установлен бюст "болвану-тирану" Сталину (132)

Владельцы литовской закусочной американской кухни...

С мая в Литве вступают в силу новые правила – грозят штрафы (36)

С мая 2018 года во всех квартирах и домах в Литве должны...

Эксперт: действия России могут быть направлены против Северной или Восточной Европы (136)

Страны Балтии – привлекательная мишень для России ,...