Куба отправила в Андорру группу медработников для помощи в борьбе с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. Об этом сообщил глава профильной службы кубинского Минздрава Хорху Дельгадо в воскресенье, 29 марта. По его словам, 39 врачей и медсестер отправились в Андорру накануне.

Андорра - небольшое княжество с населением в 70 тысяч человек. Оно расположено между Францией и Испанией, сильно пострадавших от пандемии коронавируса. В Андорре выявлено почти 270 случаев инфицирования вирусом, трое скончались от вызванного им заболевания. Столько же жертв зарегистрировано и на Кубе, где инфицированы в общей сложности почти 120 человек.

В 12 странах с коронавирусом борются более 500 кубинских врачей

В связи со вспышкой коронавируса Куба за последние 10 дней отправила в общей сложности 508 медработников в Италию, а также 11 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Экспорт медицинских услуг - один из основных источников дохода Кубы. В настоящее время 29 тысяч кубинских врачей, медсестер и фельдшеров работают в 59 странах мира. США, Бразилия и ряд других государств критикуют Гавану за то, что государство забирает часть их зарплат.

Число инфицированных коронавирусом во всем мире растет. По данным международной инициативы Worldometer, вирус проник в 199 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более чем 665 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 30 тысячи человек, две трети из них в Европе. По числу зараженных людей на первое место в мире вышли США.