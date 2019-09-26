Выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату 23 сентября, активистка обвинила мировых лидеров: "Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней".

В числе тех, кто присутствовал при выступлении школьницы — канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы государств и правительств.

Эти страны, считают подростки, не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка.

Как сообщает агентство dpa, иск подростков из Аргентины, Бразилии, Германии, Индии, Маршалловых островов, Нигерии, Палау, США, Туниса, Франции, Швеции и Южной Африки поддерживает адвокатская контора. На стороне несовершеннолетних выступил и Детский фонд ООН (UNICEF), но он не является официальным истцом.

"Вы украли мои мечты"



Выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату 23 сентября, активистка обвинила мировых лидеров: "Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней".

В числе тех, кто присутствовал при выступлении школьницы — канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы государств и правительств. Свое эмоциональное обращение девушка зачитывала по бумажке.

Неожиданно для многих саммит посетил и президент США Дональд Трамп, который не раз скептически высказывался о выводах большинства ученых о влиянии деятельности человека на климат. Он, однако, прибыл позже, поэтому речи Тунберг не застал и задержался на форуме совсем ненадолго.

Удостоена звания "Посол совести"



16-летняя Грета Тунберг уже более года организует акции протеста (Fridays for Future), добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей по всему миру. В понедельник, 16 сентября, она была удостоена высшей награды правозащитной организации Amnesty International — звания "Посла совести".

