Выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату 23 сентября, активистка обвинила мировых лидеров: "Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней".
В числе тех, кто присутствовал при выступлении школьницы — канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы государств и правительств.
Эти страны, считают подростки, не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка.
Как сообщает агентство dpa, иск подростков из Аргентины, Бразилии, Германии, Индии, Маршалловых островов, Нигерии, Палау, США, Туниса, Франции, Швеции и Южной Африки поддерживает адвокатская контора. На стороне несовершеннолетних выступил и Детский фонд ООН (UNICEF), но он не является официальным истцом.
"Вы украли мои мечты"
Выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату 23 сентября, активистка обвинила мировых лидеров: "Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней".
В числе тех, кто присутствовал при выступлении школьницы — канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы государств и правительств. Свое эмоциональное обращение девушка зачитывала по бумажке.
Неожиданно для многих саммит посетил и президент США Дональд Трамп, который не раз скептически высказывался о выводах большинства ученых о влиянии деятельности человека на климат. Он, однако, прибыл позже, поэтому речи Тунберг не застал и задержался на форуме совсем ненадолго.
Удостоена звания "Посол совести"
16-летняя Грета Тунберг уже более года организует акции протеста (Fridays for Future), добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей по всему миру. В понедельник, 16 сентября, она была удостоена высшей награды правозащитной организации Amnesty International — звания "Посла совести".
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