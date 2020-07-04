Кто сбил "Боинг" над Донбассом? Промежуточные итоги слушаний в суде

Кто сбил малайзийский "Боинг" над Донбассом, выполнявший рейс MH17, и виновен в гибели 298 человек? С марта в судебном комплексе на окраине аэропорта Амстердама этот вопрос рассматривает окружной суд Гааги. Второй блок предварительных слушаний завершился в пятницу, 3 июля, решением суда по запросам, львиную долю которых подала защита одного из подсудимых, россиянина Олега Пулатова, о дополнительном расследовании. Около десятка запросов защиты суд отклонил, несколько одобрил, а решения по некоторым отложил. DW - о ключевых моментах четырех недель слушаний.

Сторона обвинения о том, как проводилось расследование

Второй блок слушаний в окружном суде Гааги можно условно разделить на три части: выступление представителей прокуратуры Нидерландов с презентацией хода расследования, замечания и запросы адвокатов Пулатова и решения суда по этим и другим вопросам.

Сторона обвинения детально объяснила, почему уверена в том, что 17 июля 2014 года малайзийский "Боинг" был сбит ракетой комплекса ПВО "Бук", привезенного из России, с территории, контролируемой сепаратистами, рядом с поселком Первомайский Донецкой области.

Пока попытки установить членов экипажа "Бука" и цепочку приказов продолжаются, следствие считает доказанной вину троих россиян - Игоря Гиркина, называвшего себя "министром обороны" самопровозглашенной "ДНР", его подчиненных Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко. Ни один из них лично на суде не присутствовал и на обвинения не ответил. Но Пулатова представляли два адвоката.

Представители прокуратуры рассказали, как международная следственная группа (JIT) проверяла все возможные версии и в итоге - после многочисленных экспертиз, изучения обломков самолета, обследования тел погибших и других данных, в том числе прослушанных украинской спецслужбой СБУ телефонных разговоров, - пришла к выводу, что самолет был сбит именно "Буком".

Значительная часть этой информации не была новой, ранее ее озвучивала JIT, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины. Тем не менее выступление обвинения дало представление о гигантской проделанной работе, с привлечением военных и гражданских экспертов из разных стран, которые анализировали голоса на записях, данные радаров, проверяли достоверность видео- и фотоматериалов, высчитывали траекторию и говорили со свидетелями.

Вот лишь один пример: снимки "Бука", сделанные очевидцами во время его транспортировки как в России, так и в Украине, были проанализированы, в том числе при помощи компьютерного моделирования. Одно из колес установки было не похожим на другие, что делало ее уникальной. Россия на запрос следствия, где тогда находился именно этот "Бук", не ответила.

Защита Пулатова предложила альтернативное расследование

Особое внимание было вызвано выступлением адвокатов Пулатова, которые до этого высказывались мало. Те, кто ждал от них оценки процесса, были разочарованы: адвокаты заявили, что пока не готовы к этому, поскольку из-за коронавируса не могут лично общаться с подзащитным.

А что касается запросов о дополнительном расследовании, то здесь адвокаты Пулатова превзошли ожидания обозревателей. Они выдвинули претензии почти по всем аспектам расследования, поставив их под сомнение. Фактически они предложили провести альтернативное расследование: от рассмотрения всех версий и проведения новых экспертиз до бесед в качестве свидетелей с военными и гражданскими экспертами, свидетелями обвинения и свидетелями защиты, среди которых были названы представители министерства обороны России и концерна "Алмаз-Антей", производителя "Буков". Одно из этих предложений - о показаниях представителя "Алмаз-Антей" - суд удовлетворил.

Обосновывая предложение проверить версию, что "Боинг" мог быть сбит украинским военным самолетом, защита продемонстрировала несколько видеозаписей, в том числе телеканала RT, а также BBC, на которых люди, представленные как жители Донбасса, говорят, что видели один или два украинских военных самолета (или слышали, как они летели).

Адвокаты постоянно подчеркивали, что не стремятся затянуть процесс, но у обозревателей и нидерландских СМИ сложилось именно такое впечатление. Между защитой и обвинением во время второго блока слушаний почти не было словесных перепалок за одним исключением.

Когда один из адвокатов Пулатова представил смену украинских следователей в группе JIT в конце 2019 года в общем контексте коррупции в Украине и косвенно поставил под сомнение результат их работы, представитель прокуратуры выступил с резким протестом и встал на защиту представителей Киева.

Судебный процесс продолжится осенью

Третий блок слушаний, расписание которых составлено до осени 2021 года, начнется 31 августа и продлится около двух месяцев. К тому времени, как сказал председательствующий судья Хендрик Стинхёйс, защита сможет более детально обосновать свои запросы о дополнительном расследовании, решения по которым отложены, а также пообщаться с Пулатовым лично, "возможно, в третьей стране". Кроме того, представители родственников погибших могут огласить свои представления о компенсации.

В любом случае вероятность задержки из-за дополнительных расследований, похоже, уменьшилась. Вариант разделения процесса на части и рассмотрения дела Пулатова отдельно, о чем говорят некоторые эксперты, сохраняется.