Крышу дома бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери разберут военные специалисты в рамках санитарной обработки после того, как он и его дочь Юлия вступили там в контакт с нервно-паралитическим отравляющим веществом "Новичок" 4 марта прошлого года.
Solsberyje pradėtas ardyti Skripalio namas
© PA / Scanpix

Расследователи преступления считают, что именно в доме произошел первый контакт Скрипалей с "Новичком" — он был нанесен на дверную ручку.

Дезинфекция на улице Кристи Миллер Роуд в Солсбери идет со дня отравления Скрипалей.

Исполнители работ планируют накрыть дом и гараж "герметичной рамой", следует из письма Трейси Дашкевич, директора по общественному здравоохранению совета Уилтшира. Затем военная команда демонтирует крышу, запечатает ее и увезет.

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"Когда эта работа будет закончена, строители установят новую крышу для дома и прилегающего гаража", — говорится в заявлении.

Дашкевич добавила, что риск для здоровья населения остается низким: "Наш приоритет — убедиться, что два места, пострадавшие от инцидентов 2018 года, тщательно очищены и как можно скорее возвращены к нормальному использованию".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" 4 марта прошлого года. Их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери, где у Сергея Скрипаля был дом. Британские власти заявили, что за отравлением с высокой вероятностью стояла Россия.

Кроме Скрипалей, в контакт с веществом вступил сержант полиции Уилтшира Ник Бейли.

Через несколько месяцев после инцидента 44-летняя британка Дон Стерджес умерла в больнице после отравления "Новичком", содержавшимся во флаконе от духов, который ей подарил ее партнер, 45-летний Чарльз Роули, подобравший флакон на улице. Роули тоже получил отравление "Новичком", но выжил.

В отравлении Скрипалей британские власти обвинили двух сотрудников ГРУ, въехавших в Британию по паспортам на имена "Руслан Боширов" и "Александр Петров". Исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider в совместном расследовании заявили, что их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Российские власти отрицают обвинения в свой адрес. Президент Владимир Путин называл "Петрова" и "Боширова" частными лицами, не имеющими отношения к разведке.

Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что "Петров" и "Боширов" прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом "Аэрофлота".

Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта — настоящие.

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