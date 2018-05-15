В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Он проехал по мосту за рулем «КамАЗа». Всего в колонне автомобилей было около 35 машин — техника, которую использовали при строительстве.
Регулярное движение по мосту начнется 16 мая. Мост откроют для легковых машин и пассажирских автобусов.
Строительство железнодорожной части Крымского моста планируется завершить в 2019 году.
Путин открыл Крымский мостhttps://t.co/MaeRuKSY9f pic.twitter.com/zb72DVijTF— РИА Новости (@riabreakingnews) 15 мая 2018 г.
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