"Суд признал Февзи Саганджи виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 10 лет и шести месяцев лишения свободы", - цитирует "Интерфакс" пресс-релиз регионального управления ФСБ России 25 января.

По данным УФСБ, в январе 2016 года Саганджи "по мотивам политической вражды по отношению к РФ и факту вхождения в ее состав Республики Крым" добровольно вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана".

"Являясь членом указанного НВФ, поддерживая цели его создания (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крымского полуострова в состав Украины), Саганджи с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки", - сообщили в ведомстве.

В сентябре 2017 года Саганджи вернулся в Крым, но не подал заявление в правоохранительные органы о добровольном прекращении участия в НВФ, что, по мнению ФСБ, должен был сделать. Крымчанина задержали в апреле 2018 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

Ислямов в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и по состоянию на февраль 2017 года уже насчитывал более 500 человек. По словам Ислямова, задача батальона - воевать за возвращение Крыма в состав Украины.

Крымское следственное управление ФСБ России по материалам прокуратуры Крыма возбудило уголовное дело по факту создания этого батальона. Ислямов объявлен российскими властями в федеральный розыск.

Кроме того, Ленура Ислямова в России считают одним из организаторов блокады полуострова с украинской стороны осенью 2015 года.