Версии

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air утром в пятницу после вылета из аэропорта 07:22 стал терять высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным здание и упал в районе жилого сектора. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. 12 человек погибли, 49 пострадали.

Пресс-служба МВД Казахстана в субботу утром сообщила, что следствием отрабатываются несколько версий причин крушения, в том числе техническая неисправность лайнера, метеорологические условия и возможные ошибки, допущенные при пилотировании. Еще накануне стало известно, что командир воздушного судна Марат Муратбаев погиб.

Ранее вице-премьер Казахстана Роман Скляр говорил о двух версиях - "либо ошибка пилота, либо техническая причина". Он подтверждал сообщения о том, что во время взлета самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочные полосы.

Кроме того, МВД проверяет работу всех наземных и авиационных служб, сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В пятницу вечером была обнародована аудиозапись переговоров диспетчеров с летчиками. На ней слышно, что через несколько секунд после того, как диспетчер разрешил экипажу совершить взлет, пилоты перестали выходить на связь. Так и не сумев установить связь, диспетчер объявил тревогу.

Один из выживших пассажиров, бизнесмен Аслан Назаралиев рассказал Би-би-си, что самолет после взлета начал сильно вибрировать. Вице-премьер Скляр говорил, что большая часть пассажиров, которые погибли или получили травмы, находились в передней части самолета.

Действия властей

Бортовые самописцы с рухнувшего самолета будут переданы для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет в Москву, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. Самописцы уже извлечены.

Авиационная администрация Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air. Авиакомпания не сможет осуществлять полеты. Всего у нее 10 самолетов.

Действие сертификата эксплуатанта приостановлено на неопределенный срок, "пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены", сообщает Комитет гражданской авиации. Bek Air возобновит работу не раньше 10 января, уточнил руководитель авиационной администрации Питер Гриффитс.

Сертификат летной годности на самолет, который потерпел крушение, был выдан в мае 2019 года, пишет Интерфакс. Срок сертификата истекал 21 мая 2020 года, уточняет ТАСС. Сам лайнер был выпущен в апреле 1996 года.

Полеты всех Fokker-100 в Казахстане приостановлены. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. 28 декабря в стране объявлен днем траура.