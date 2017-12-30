Самый смертоносный пожар в Нью-Йорке за последние 25 лет начался из-за того, что ребенок играл с плитой, сообщили следователи. Трехлетний мальчик, оставленный без присмотра, случайно спровоцировал пожар, рассказал комиссар Даниэль Нигро.
© Reuters / Scanpix

Когда мать мальчика убегала из квартиры, она оставила дверь открытой, и огонь начал распространяться по зданию, пояснил он. В результате пожара в Бронксе погибли по меньшей мере 12 человек. Согласно заявлению полиции, среди погибших — четверо детей в возрасте от одного до семи лет.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, такого страшного пожара в Нью-Йорке не происходило "по крайней мере последнюю четверть века". Де Блазио также сообщил, что 12 человек были спасены из горящего дома.
Сообщения о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже дома. Очевидцы отмечали, что огонь охватил здание очень быстро.

Как отмечают власти, пожарные прибыли на место в течение трех минут. Пожар, которому была присвоена 5-я категория, тушили 170 человек. Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. Помощь в предоставлении убежища нуждающимся оказывает Красный Крест.

Как сообщает New York Times, дом, в котором произошел пожар, был построен в 1916 году. В нем больше 20 квартир.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Захват заложников в Харькове: неизвестный с взрывчаткой занял отделение "Укрпочты" (1)

В украинском Харькове мужчина взял заложников в...

В Лондоне хотели простить долг СССР в обмен на отказ от ядерного оружия (9)

Президент расположенного в Лондоне Европейского банка...

Трансгендеры с 2018 года вновь смогут служить в армии США (4)

Дональд Трамп еще летом отменил указ о допуске...

Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы

Новый обвинительный приговор Мухаммеду Мурси ничего...

Германия: суд отправил в тюрьму 96-летнего "бухгалтера Освенцима" (1)

В Германии Федеральный конституционный суд не принял к...

TOP новостей

Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве (9)

Одна или несколько необычных башен, арочные окна,...

Жители Литвы массово едут за алкоголем в Латвию (103)

Предпраздничный караван из Литвы направляется в...

Прогноз эксперта: эмиграция в следующем году может уменьшиться (36)

В 2018 году можно надеяться на снижение масштабов...

Другое лицо Литвы – в Паланге в первую очередь разобрали самые дорогие номера (69)

В ожидании Нового года Паланга трещит по швам....

Человеком года жители Литвы выбрали Далю Грибаускайте (218)

Человеком года в нашей стране жители Литвы выбрали...