Когда мать мальчика убегала из квартиры, она оставила дверь открытой, и огонь начал распространяться по зданию, пояснил он. В результате пожара в Бронксе погибли по меньшей мере 12 человек. Согласно заявлению полиции, среди погибших — четверо детей в возрасте от одного до семи лет.
По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, такого страшного пожара в Нью-Йорке не происходило "по крайней мере последнюю четверть века". Де Блазио также сообщил, что 12 человек были спасены из горящего дома.
Сообщения о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже дома. Очевидцы отмечали, что огонь охватил здание очень быстро.
Как отмечают власти, пожарные прибыли на место в течение трех минут. Пожар, которому была присвоена 5-я категория, тушили 170 человек. Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. Помощь в предоставлении убежища нуждающимся оказывает Красный Крест.
Как сообщает New York Times, дом, в котором произошел пожар, был построен в 1916 году. В нем больше 20 квартир.
Захват заложников в Харькове: неизвестный с взрывчаткой занял отделение "Укрпочты" (1)
В украинском Харькове мужчина взял заложников в...
В Лондоне хотели простить долг СССР в обмен на отказ от ядерного оружия (9)
Президент расположенного в Лондоне Европейского банка...
Трансгендеры с 2018 года вновь смогут служить в армии США (4)
Дональд Трамп еще летом отменил указ о допуске...
Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы
Новый обвинительный приговор Мухаммеду Мурси ничего...
Германия: суд отправил в тюрьму 96-летнего "бухгалтера Освенцима" (1)
В Германии Федеральный конституционный суд не принял к...
TOP новостей
Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве (9)
Одна или несколько необычных башен, арочные окна,...
Жители Литвы массово едут за алкоголем в Латвию (103)
Предпраздничный караван из Литвы направляется в...
Прогноз эксперта: эмиграция в следующем году может уменьшиться (36)
В 2018 году можно надеяться на снижение масштабов...
Другое лицо Литвы – в Паланге в первую очередь разобрали самые дорогие номера (69)
В ожидании Нового года Паланга трещит по швам....
Человеком года жители Литвы выбрали Далю Грибаускайте (218)
Человеком года в нашей стране жители Литвы выбрали...