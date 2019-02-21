Пожар вспыхнул в среду вечером в старом квартале города, в четырехэтажном жилом доме, на первом этаже которого, как сообщается, был склад химикатов.

Как сообщает местная пресса, пожар быстро распространился на соседние дома.

В четверг утром местные власти сообщили Би-би-си, что распространение огня удалось взять под контроль.

Глава пожарной службы Али Ахмед сообщил агентству Франс пресс, что причиной возгорания мог стать баллон с газом, после чего огонь охватил помещение, в котором хранились химикаты.

По его словам, загорелись также четыре соседних здания.

"Огонь распространился так быстро, что люди не смогли спастись", - сказал он.

Пожар произошел в древней части города, отличающейся очень узкими улицами и частыми пробками.

Среди жертв, как сообщил представитель полиции, посетители ресторана и гости свадьбы.

Опасное место

Комментарий Ракиба Хаснета, Бенгальская служба Би-би-си

Чаукбазар - один из самых важных районов в старом квартале Дакки. Он был появился примерно 300 лет назад, во времена Могольской империи.

Здесь процветает химическая промышленность, вокруг много парфюмерных заводов, несмотря на то, что после крупного пожара в 2010 году власти запретили хранение здесь химикатов.

Улицы района очень узкие, они запружены рикшами, пешеходами и автомобилями, по ним не могут проехать автобусы.

Со столбов свисают сотни электропроводов и телефонных кабелей, что само по себе опасно.

Но наибольшую опасность представляет собой то, что жилые дома используются для нужд производства, а на первых этажах часто хранятся канистры с химикатами или бытовым газом.

В Бангладеш существуют серьезные проблемы с пожарной безопасностью многих зданий.

В 2013 году более 1100 человек погибли и несколько тысяч пострадали в результате обрушения здания текстильной фабрики в Дакке.