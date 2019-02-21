Пожар вспыхнул в среду вечером в старом квартале города, в четырехэтажном жилом доме, на первом этаже которого, как сообщается, был склад химикатов.
Как сообщает местная пресса, пожар быстро распространился на соседние дома.
В четверг утром местные власти сообщили Би-би-си, что распространение огня удалось взять под контроль.
Глава пожарной службы Али Ахмед сообщил агентству Франс пресс, что причиной возгорания мог стать баллон с газом, после чего огонь охватил помещение, в котором хранились химикаты.
По его словам, загорелись также четыре соседних здания.
"Огонь распространился так быстро, что люди не смогли спастись", - сказал он.
Пожар произошел в древней части города, отличающейся очень узкими улицами и частыми пробками.
Среди жертв, как сообщил представитель полиции, посетители ресторана и гости свадьбы.
Опасное место
Комментарий Ракиба Хаснета, Бенгальская служба Би-би-си
Чаукбазар - один из самых важных районов в старом квартале Дакки. Он был появился примерно 300 лет назад, во времена Могольской империи.
Здесь процветает химическая промышленность, вокруг много парфюмерных заводов, несмотря на то, что после крупного пожара в 2010 году власти запретили хранение здесь химикатов.
Улицы района очень узкие, они запружены рикшами, пешеходами и автомобилями, по ним не могут проехать автобусы.
Со столбов свисают сотни электропроводов и телефонных кабелей, что само по себе опасно.
Но наибольшую опасность представляет собой то, что жилые дома используются для нужд производства, а на первых этажах часто хранятся канистры с химикатами или бытовым газом.
В Бангладеш существуют серьезные проблемы с пожарной безопасностью многих зданий.
В 2013 году более 1100 человек погибли и несколько тысяч пострадали в результате обрушения здания текстильной фабрики в Дакке.
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