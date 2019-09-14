В ночь на субботу на двух крупных нефтяных объектах в Саудовской Аравии произошел пожар. По некоторым данным, это произошло в результате атаки беспилотников.

По предварительным данным, один из пострадавших объектов — крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

"В четыре утра [по местному времени] службы безопасности [компании] Aramco начали бороться с пожарами на двух своих объектах в Абкайке и Хураисе в результате [атак] беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении министерства.

Сейчас возгорание уже удалось взять под контроль, сообщают государственные СМИ.

Представитель йеменских хуситов заявил, что они использовали 10 дронов для нападения, и пригрозил продолжением атак.

Хуситы утверждают, что одна из их крупнейших операций в Саудовской Аравии была проведена "в сотрудничестве с благородными людьми внутри королевства".

Саудовские власти пока не комментировали нападение.

В Хураисе добывается около 1 процента мировой нефти, а в Абкайке находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. Большая часть саудовской нефти, экспортируемой из Персидского залива, перерабатывается именно там, пишет агентство Рейтер.

Кто стоит за нападениями?

Боевики-хуситы в Йемене, которых, как считается, поддерживает Иран, совершали и в прошлом нападения на Саудовскую Аравию. Их беспилотники в августе наносили удары по нефтяному месторождению Шейба компании Saudi Aramco, напоминает Рейтер.

В мае были атакованы две нефтеперекачивающие станции. Оба нападения привели к пожарам, но не нарушили производство.

В Йемене с 2005 года, после свержения президента Абдрабу Мансура Хади хуситами, продолжается война. Саудовская Аравия поддерживает президента Хади и возглавляет коалицию из нескольких стран в борьбе против хуситов. Коалиция наносит авиаудары почти каждый день, в то время как хуситы часто запускают ракеты по территории Саудовской Аравии.

Тем не менее в регионе есть и другие источники напряженности, берущие начало в соперничестве Ирана и Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия и ее союзник США обвинили Иран в нападении на два нефтяных танкера в Персидском заливе в июне и июле. Тегеран отрицал все обвинения.

В мае четыре танкера — два из которых шли под саудовским флагом — пострадали в результате взрывов в территориальных водах ОАЭ в Оманском проливе.

Саудовская Аравия и Джон Болтон, занимавший пост советника американского президента по национальной безопасности, снова обвинили Иран. Тегеран назвал обвинения нелепыми.

Напряженность вокруг стратегически важных судоходных маршрутов обострилась с тех пор как Иран сбил американский разведывательный беспилотник над Хормузским проливом в июне. Спустя месяц Пентагон объявил, что намерен направить американских военных в Саудовскую Аравию.