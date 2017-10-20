Крупное ДТП в Харькове: причина - гонки, погибли шесть человек

По его словам, девушка, находившаяся за рулем Lexus не попыталась затормозить перед столкновением с другой машиной, впоследствии чего она наехала на толпу пешеходов.
Геращенко отметил, что детали аварии стали проясняться после просмотра видео с камер наблюдения, запечатлевших машину до аварии и в момент инцидента. "После того, как сегодня харьковский интернет-провайдер "Триолан" выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского исполкома, все стало ясно. Lexus, оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову", — написал он.
Он добавил, что в настоящий момент следствие устанавливает личность водителя второго автомобиля, участвовавшего в гонке.
Виновником аварии стала 20-летняя Алена Зайцева — сестра бывшего зампрокурора Черкасской области и приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Она арестована и находится под стражей.
Геращенко рассказывал, что за последние два года Зайцеву восемь раз задерживала патрульная полиция Харькова за нарушение правил дорожного движения. По словам депутата, она превышала допустимую скорость, проезжала на красный свет и нарушала правила парковки.
Ранее, в среду, в Харькове внедорожник въехал в толпу людей. ДТП произошло в центре города, на пересечении улиц Сумская и Мечникова.
Кола помля пешеходци в центъра на Харков (ВИДЕО) https://t.co/aVDVqCFLQb pic.twitter.com/llFxexCYw5— todor Haydukov (@todor7) October 19, 2017
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