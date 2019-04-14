Размах крыла самолета, созданного компанией Stratolaunch Systems Model 351, составляет около 117 метров, длина - 53 метра, высота - около 15 метров. Максимальная взлетная масса - около 590 тонн, вес пустого самолета - 226 тонн. Это делает Stratolaunch крупнейшим самолетом в мире.
Stratolaunch предназначен для вывода на орбиту космических аппаратов. По замыслу, ракета-носитель крепится на площадке между двумя фюзеляжами.
Ранее самым тяжелым грузовым самолетом, поднимавшимся в воздух, был советский Ан-225 "Мрия", способный перевозить до 200 тонн груза. Он поднялся в небо 21 декабря 1988 года.
Как создавали Stratolaunch
В 2011 году один из создателей американской компьютерной компании Microsoft Пол Аллен объявил о намерении построить беспилотный летательный аппарат для полетов в космос и доставки грузов на орбиту.
Партнером Аллена стал известный американский конструктор аэрокосмической техники Берт Рутан. Его компания Scaled Composites занималась непосредственно созданием самолета, а компания Stratolaunch выступила заказчиком.
Уже тогда Аллен был намерен создать крупнейший самолет в мире и говорил, что размах крыла должен составить 117 метров.
"Во времена моей молодости американская космическая программа была символом надежды, - сказал Аллен журналистам на пресс-конференции в Сиэтле. - Для меня это увлечение космосом никуда не исчезло. Я всегда мечтал о том, чего можно добиться", - заявил сооснователь Microsoft журналистам.
Строили Stratolaunch в пустыне Мохаве. В мае 2017 года самолет впервые выкатили из ангара для проведения тестов на земле, но до первого полета оставалось еще почти два года.
Глава компании Джин Флойд в пятницу сказал, что остался доволен полетом. "Этот полет помог нам продвинуться ближе к созданию гибкой альтернативы наземным пускам", - сказал он.
В ходе полета, продлившегося два с половиной часа, гигантский самолет развил скорость 304 километра в час, поднялся на пять километров и выполнил серию маневров.
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