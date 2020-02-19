Крупнейший в мире пассажирский самолет совершил посадку во время урагана

На видеозаписи видно, как при сильном ветре самолет на несколько секунд как будто зависает над взлетно-посадочной полосой и приземляется под углом. Такая посадка со стороны выглядит очень зрелищно, но не является чем-то необычным. Пассажирам самолета, судя по всему, пришлось пережить несколько неприятных минут, по информации Euronews, после благополучного приземления они благодарили пилотов в соцсетях.

Самолет, чья посадка в Хитроу во время урагана попала на видео, — это самый большой пассажирский лайнер в мире Airbus A380.

Шторм «Деннис» стал вторым ураганом, который обрушился на Великобританию за последний месяц. Он начался в минувшие выходные и сопровождался ливнями (в некоторых районах выпало более половины месячной нормы осадков), наводнениями и порывами ветра скоростью до 146 километров в час. Были отменены сотни авиарейсов, остановлено движение поездов на десятках направлений. В результате урагана погибли по меньшей мере четыре человека.