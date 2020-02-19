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15 февраля пассажирский самолет авиакомпании Etihad Airways, выполнявший рейс из Абу-Даби в Лондон, совершил посадку в аэропорту Хитроу во время урагана «Деннис». Видео посадки самолета было опубликовано на ютьюб-канале SpeedbirdTV.
Крупнейший в мире пассажирский самолет совершил посадку во время урагана
© Reuters / Scanpix

На видеозаписи видно, как при сильном ветре самолет на несколько секунд как будто зависает над взлетно-посадочной полосой и приземляется под углом. Такая посадка со стороны выглядит очень зрелищно, но не является чем-то необычным. Пассажирам самолета, судя по всему, пришлось пережить несколько неприятных минут, по информации Euronews, после благополучного приземления они благодарили пилотов в соцсетях.

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На Британские острова обрушился шторм Деннис  (2)

Самолет, чья посадка в Хитроу во время урагана попала на видео, — это самый большой пассажирский лайнер в мире Airbus A380.

Шторм «Деннис» стал вторым ураганом, который обрушился на Великобританию за последний месяц. Он начался в минувшие выходные и сопровождался ливнями (в некоторых районах выпало более половины месячной нормы осадков), наводнениями и порывами ветра скоростью до 146 километров в час. Были отменены сотни авиарейсов, остановлено движение поездов на десятках направлений. В результате урагана погибли по меньшей мере четыре человека.

Медуза
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