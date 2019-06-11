Крупнейшая авария на Дунае за 65 лет: со дна подняли затонувший катер

Водолазы смогли извлечь из обломков катера тела четырех погибших. Тела еще четырех человек по-прежнему не найдены.

Вечером 29 мая в центре Будапешта под мостом Маргариты, соединяющим западную часть города (Буду) и восточную (Пешт), столкнулись два судна.

"Викинг" и "Русалка"



Как позже выяснилось, крупный швейцарский круизный лайнер Viking Sigyn врезался в катер Hableany (венг. "Русалка"), протаранив его насквозь.

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На борту катера находилось 35 человек - туристическая группа из Южной Кореи и двое членов экипажа, капитан и помощник. Спасти удалось семерых.

По рассказам очевидцев, катер затонул в считанные секунды. Тела нескольких погибших позже удалось обнаружить более чем в 100 км от места аварии - их унесло течением. Капитан "Русалки" до сих пор числится пропавшим без вести. Проведение спасательных работ осложнялось высоким уровнем воды в Дунае из-за сильного дождя, который шел во время столкновения.

Ни один из пассажиров судна Viking Sigyn не пострадал. Капитана "Викинга", 64-летнего гражданина Украины по имени Юрий (фамилия не называется), арестовали по обвинению в халатности, которая привела к массовым жертвам. По мнению следствия, причиной аварии послужили неграмотные действия капитана более крупного судна.

На видеозаписи операции можно увидеть, как кабина и верхняя палуба катера выходят из-под воды, после чего водолазы осматривают судно в поисках погибших. Эксперты высказывают опасения в прочности корпуса 70-летней лодки.

Обломки "Русалки" доставят на сушу, где их осмотрит полиция.