Крупнейшая авария на Дунае за 65 лет: со дна подняли затонувший катер

Водолазы смогли извлечь из обломков катера тела четырех погибших. Тела еще четырех человек по-прежнему не найдены.
Вечером 29 мая в центре Будапешта под мостом Маргариты, соединяющим западную часть города (Буду) и восточную (Пешт), столкнулись два судна.
"Викинг" и "Русалка"
Как позже выяснилось, крупный швейцарский круизный лайнер Viking Sigyn врезался в катер Hableany (венг. "Русалка"), протаранив его насквозь.
На борту катера находилось 35 человек - туристическая группа из Южной Кореи и двое членов экипажа, капитан и помощник. Спасти удалось семерых.
По рассказам очевидцев, катер затонул в считанные секунды. Тела нескольких погибших позже удалось обнаружить более чем в 100 км от места аварии - их унесло течением. Капитан "Русалки" до сих пор числится пропавшим без вести. Проведение спасательных работ осложнялось высоким уровнем воды в Дунае из-за сильного дождя, который шел во время столкновения.
Ни один из пассажиров судна Viking Sigyn не пострадал. Капитана "Викинга", 64-летнего гражданина Украины по имени Юрий (фамилия не называется), арестовали по обвинению в халатности, которая привела к массовым жертвам. По мнению следствия, причиной аварии послужили неграмотные действия капитана более крупного судна.
На видеозаписи операции можно увидеть, как кабина и верхняя палуба катера выходят из-под воды, после чего водолазы осматривают судно в поисках погибших. Эксперты высказывают опасения в прочности корпуса 70-летней лодки.
Обломки "Русалки" доставят на сушу, где их осмотрит полиция.
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