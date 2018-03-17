Можно ли считать нынешние выборы главы российского государства свободными и независимыми? Чем объясняется популярность Владимира Путина в Германии? Остались ли у западных стран инструменты воздействия на Кремль и в чем преимущество "закона Магнитского"? Эти и другие вопросы стали темами для обсуждения европейских и российских политологов, участвовавших в дискуссии.

"Россия не вводила танки ни в Лондон, ни в Вену, чтобы заставить местные банки отмывать деньги, — заметил Эдвард Лукас, бывший сотрудник британского журнала The Economist в Москве, а теперь — эксперт Центра анализа европейской политики в Лондоне (Center for European Policy Analysis). — На доходах из России обогатились много людей на Западе".

Поэтому, по мнению Лукаса, ответ на агрессию со стороны России в отношении Европы должен быть адекватным. "Поскольку мы не можем изменить географию балтийских стран, мы должны поменять правила игры в финансовой сфере. И, например, ограничить покупку недвижимости на подставные фирмы", — считает политолог.

Он призывает не бояться могущества России: совокупный ВВП европейских демократий превышает ВВП России чуть ли не в сорок раз, поэтому слухи о финансовом могуществе РФ сильно преувеличены. "Мы проигрываем России потому, что сами боимся", — уверен Эдвард Лукас.

Последние свободные выборы — 18 лет назад

Россию в дискуссии представлял заместитель главы движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза. После слов ведущего дискуссии о том, что гость из России пережил два отравления, Кара-Мурзу встретили дополнительной порцией аплодисментов.

Как отметил российский оппозиционный политик, использовать слово "выборы" по отношению к мероприятию, намеченному на 18 марта, можно только в кавычках, поскольку весь избирательный процесс — от регистрации кандидатов до доступа к СМИ и подсчета голосов — находится под полным контролем государства. "Последние свободные выборы в России прошли в марте 2000 года", — напомнил Кара-Мурза. После победы на них Владимира Путина был взят курс на нейтрализацию института выборов как фактора политической неопределенности.

"В свободных странах процедура выборов четко зафиксирована, а их результат предугадать невозможно, — говорит замглавы "Открытой России". — В России же все ровно наоборот".

Два главных конкурента Владимира Путина — Борис Немцов и Алексей Навальный — в выборах участвовать не будут: один убит, другой не допущен по решению суда. "Легко побеждать в выборах, когда твоих главных оппонентов нет в бюллетене", — считает Кара-Мурза.

Причины популярности Путина в Германии

Французский политолог Мари Мендрас уверена, что у российских властей в России есть лишь одна цель — самовыживание. У политической системы, проводящей очередные безальтернативные выборы, нет будущего, подчеркивает она. Политическая элита занята преимущественно самообогащением, а ее планы простираются не больше, чем на год.

Среди определенной части немецкого общества весьма распространено восторженное отношение к Владимиру Путину, говорит бывший депутат от партии "Союз-90/"зеленые" Марилуизе Бек. По ее мнению, это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, часть немцев считают, что Россия попросту "не готова" к демократии. Что, впрочем, добавляет Бек, можно было бы сказать и о Германии образца 1945 года. Во-вторых, в немецком обществе высоко ценится стабильность. И, как следствие этого, риск политических перемен не всегда вызывает восторг — чего стоит критика со стороны части немецкого истеблишмента польского движения "Солидарность", стоявшего в начале 1980-х у истоков мирной демократической революции в Европе.

По словам Бек, намек на нестабильность в Польше вызвал такие опасения среди части немецких политиков, что некоторые из них поспешили встать на сторону правивших тогда в Польше военных. Наконец, третье слагаемое популярности Путина в Германии — антиамериканизм и антикапитализм, распространенные среди немецких интеллектуалов.

"Законы Магнитского" в Европе?

Страх перед Россией и одновременное восхищение ей — загадочная западная душа разрывается между антиимпериалистическим идеализмом левых и элементарной страстью к деньгам, "самой циничной стороной капитализма", уверен Эдвард Лукас.

По его словам, наиболее эффективным рычагом воздействия на Москву было бы введение запретов и ограничений на финансовые операции. Политолог Мари Мендрас не разделяет эту точку зрения. Она полагает, что у Запада не осталось никаких инструментов воздействия на российские власти.

Владимир Кара-Мурза призывает правительства европейских стран принимать законы, аналогичные "закону Магнитского" в США, — и наказывать тем самым конкретных людей, а не всю страну. Он вспоминает свой разговор с Борисом Немцовым, в котором оппозиционный политик назвал "акт Магнитского" самым пророссийским законом в мире — поскольку он направлен против тех, кто ворует деньги из кармана самих россиян.