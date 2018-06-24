По данным издания, на протяжении нескольких дней дипломаты-эмиссары из Вашингтона и Москвы находились в Вене, чтобы уточнить детали предстоящей встречи двух президентов. Кроме того, в Австрию уже прибывают группы российских и американских экспертов по безопасности для изучения обстановки, в которой будут проходить переговоры.
Окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине следующей недели, отмечает издание.
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