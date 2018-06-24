В Австрии ведется подготовка к предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Переговоры пройдут в Вене 15 июля, узнала крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung.
Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

По данным издания, на протяжении нескольких дней дипломаты-эмиссары из Вашингтона и Москвы находились в Вене, чтобы уточнить детали предстоящей встречи двух президентов. Кроме того, в Австрию уже прибывают группы российских и американских экспертов по безопасности для изучения обстановки, в которой будут проходить переговоры.

Окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине следующей недели, отмечает издание.

NEWSru.com
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