Решение США поставлять Украине "продвинутые оборонительные средства" в виде противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 не стало первой подобной американской помощью в рамках обеспечения защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.
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Как сообщает радио "Свобода", американская компания AirTronic уже продает Украине ручные противотанковые гранатометы PSRL-1.

"Наши переносные гранатометы сделаны на базе советского гранатомета РПГ-7, но между этими изделиями есть много инженерных и конструкторских отличий", - рассказал глава компании AirTronic USA Ричард Вендивер. Он утверждает, что PSRL-1 превосходит свой советский аналог - дальность стрельбы возросла с 300 до 800 метров, изменен дизайн пускового устройства, создана новая оптическая система, которая работает со всеми видами снарядов, возросла точность и износостойкость системы.

Детали контракта на поставку гранатометов Украине стороны не раскрывают. Но, по данным военных экспертов, в первой партии - 100 PSRL-1.

Военный эксперт Михаил Жирохов, проанализировав по просьбе радио "Свобода" фото- и видеоматериалы с мест боевых действий, заявил, что на вооружении украинских бойцов стоят также гранатометы с болгарскими термобарическими гранатами ГТБ-7ВМ. "Официально никаких сообщений о них не было, но фотографии и видео с линии соприкосновения в Донбассе свидетельствуют о том, что такие поставки были", - рассказал Жирохов.

Он перечислил страны, которые производят подобные боеприпасы советских образцов: это Румыния, Болгария и частично Польша.

Кроме США, на Украину поставляют вооружение и боеприпасы еще не менее пяти стран Европы.

Глава украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул также подтвердил, что Вооруженные силы Украины получают гранатометные выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25, другие боеприпасы для гранатометов, артиллерийские снаряды калибра 100 мм и 152 мм. Отметим, что ВОГ-17 и ВОГ-25 были разработаны в СССР: первый - в научно-производственном объединении "Базальт" в конце 1960-х годов, а второй - в московском КБ "Прибор" в 1970-х годах.

Однако Барбул отказался называть страны, откуда на Украину идут такие поставки: "Я не буду называть страны, количество или цены, но мы это получаем".

Глава компании "Спецтехноэкспорт", которая занимается импортом вооружения на Украину, отметил, что для поставок летального оружия есть целый ряд ограничений. "Ситуация с поставками летального оружия в воюющую страну является ограничением для всех. У нас есть ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставку припасов уже два года", - сказал он в интервью радио "Свобода". Некоторые страны, открыто поддерживая Украину, официально передают Киеву летальное вооружение. К примеру, в Министерстве обороны Литвы в конце ноября 2017 года заявили, что бесплатно передадут Украине семь тысяч автоматов Калашникова, два миллиона патронов к ним, более 80 пулеметов, минометы и противотанковое оружие. Стоимость передаваемого оружия оценивается в 1,9 миллиона евро.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что в 2016 году Литва уже передавала Украине летальное оружие и намерена делать это и дальше. "Относительно летального оружия: мы уже предоставили его несколько лет назад. И наша позиция остается неизменной: мы готовы предоставлять его в будущем, но, конечно, исходя из наших возможностей", - заявил он.

В 2016 году Литва поставила Украине 60 пулеметов КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, калибр 14,5 мм, устанавливается на БТР) и 86 пулеметов ДШК (крупнокалиберный пулемет Дегтярева - Шпагина, калибр 12,7 мм, используется на станке и устанавливается на технику). Кроме этого, Литва отправила Украине 150 тонн боеприпасов калибра 5.45, которые хранились на территории страны еще с советских времен.

К странам, поставляющим Украине летальное вооружение, в декабре 2017 года присоединилась и Канада. В этом случае речь идет о боеприпасах и стрелковом оружии. Как заявил посол Канады на Украине Роман Ващук, "Украина наравне с многими другими странами мира имеет полное право участвовать в военно-техническом сотрудничестве с нами - закупать, вести совместные проекты и так далее".

Украина покупает не только готовые образцы иностранного вооружения, но и лицензии на производство летального оружия. Один из примеров - беспилотный летательный комплекс "Сокол" совместной польско-украинской разработки. Этот комплекс состоит из одного разведывательного и трех ударных беспилотников.

NEWSru.com
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