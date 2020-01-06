Кризис в Венесуэле: соперник Гуайдо объявил себя новым спикером парламента

Представители оппозиции заявили, что на сессии не было необходимого кворума, и пообещали провести новое голосование. Луис Парра назвал эти претензии несостоятельными. По его словам, оппозиция знала, что не наберет необходимого количества голосов.
"Процедура утверждения нового руководства Национальной ассамблеи имеет конкретные дату, время и место. И эти предлоги, чтобы сначала не присутствовать в парламенте, а затем заявить, что оппоненты узурпировали власть, не следует принимать во внимание", — заявил он.
По его словам, на заседании присутствовало 140 депутатов, за его кандидатуру проголосовал 81 человек.
Перед голосованием Хуан Гуайдо обвинил правительство в попытке помешать его переизбранию на пост спикера путем подкупа и запугивания депутатов.
Результаты голосования в парламенте "Твиттер" Национальной ассамблеи назвал "переворотом".
Власти США заявили, что продолжают считать Гуайдо временным президентом. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Западного полушария Майкл Козак назвал голосование в парламенте Венесуэлы фарсом.
"Хуан Гуайдо остается временным президентом Венесуэлы в соответствии с ее конституцией. На фальшивом заседании Национальной ассамблеи сегодня утром не было кворума. Не было голосования", — написал он.
Год назад на фоне многотысячных протестов Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, Официально его признали власти США, большинства стран ЕС и большей части государств Латинской Америки.
Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро поддержали Россия, Иран, Китай, Куба, Сирия и Турция.
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