США и многие другие страны (но не Россия) не считают Мадуро легитимным главой государства и поддерживают лидера оппозиционного венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи — Хуана Гуайдо, который на прошлой неделе объявил себя исполняющим обязанности президента.
Россия, Турция и Китай заявили о поддержке Мадуро, который обвиняет Гуайдо в попытке госпереворота. Последние президентские выборы в Венесуэле в мае 2018 года не признали венесуэльская оппозиция, ряд западных и латиноамериканских стран.
На прошлой же неделе Испания, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Португалия и Австрия выдвинули Мадуро ультиматум — или он назначает в течение восьми дней выборы, или они официально признают оппозиционное правительство.
Что сказал Мадуро
В воскресенье истек срок ультиматума, и Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta сказал, что не собирается поддаваться давлению и не будет объявлять досрочные выборы. "Мы не принимаем ультиматумов от кого-либо. Это все равно, если бы я сказал Европейскому Союзу: "Даю вам семь дней на то, чтобы признать Республику Каталонию, иначе мы примем меры, — сказал Мадуро. — Нет, международная политика не может быть основана на ультиматумах. Это осталось в прошлом колоний и империй".
На вопрос корреспондента, может ли кризис в Венесуэле перерасти в гражданскую войну, Мадуро сказал: "Никто сегодня не может ответить на этот вопрос с точностью. Все зависит от уровня безумия и агрессивности северной империи и ее союзников на Западе". "Мы требуем, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела… и мы готовы защищать нашу страну", — добавил Мадуро.
Трамп, на прошлой неделе открыто поддержавший Гуайдо, назвал в интервью телеканалу Си-би-эс военное вмешательство в Венесуэлу "одним из вариантов развития событий".
Мадуро в ответ предупредил Трампа, что Венесуэла станет вторым Вьетнамом, а пролившаяся кровь будет на его совести.
Митинги соперничающих лагерей
В субботу и воскресенье тысячи человек вышли на митинги сторонников Гуайдо и Мадуро. Высшие офицеры венесуэльской армии в массе своей пока поддерживают Мадуро.
Перед акциями протеста в воскресенье о переходе на сторону оппозиции объявил генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес. Официальный аккаунт ВВС Венесуэлы вскоре назвал его предателем.
Ситуация в Венесуэле
Прошлогодние президентские выборы, на которых победил Мадуро, бойкотировала оппозиция, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали фарсом. Большинство иностранных правительств проигнорировало инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали меньше двух десятков стран — в том числе Китай, Турция, Иран и Россия.
Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада, с инфляцией свыше 1 миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х. Миллионы венесуэльцев покинули страну.
На прошлой неделе США заморозили активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA в американской юрисдикции и запретить компаниям из США совершать с ней сделки.
СМИ России: новая гонка вооружений на подходе? (7)
В обзоре российских газет 4 февраля: Россия дала...
Кризис в Венесуэле: Мадуро отверг ультиматум европейских стран (55)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум...
Суд арестовал задержанных с девятью тоннами кокаина российских моряков (16)
Суд в Кабо-Верде арестовал 11 российских моряков,...
Мадуро предупредил о возможной гражданской войне в Венесуэле (4)
Каракас желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние...
Трамп не исключает применения вооруженных сил США в Венесуэле (22)
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в...
TOP новостей
Почтальоны разносят пенсии в Вильнюсе и Каунасе: пенсионеры встречают их со слезами на глазах (24)
Почтальоны "Литовской почты" с понедельника разносят...
Новейшие результаты рейтинга снова смешали карты: так Сквернялис или Шимоните? (99)
Данные разных социологических агентств отличаются...
Триумф и трагедия системы "ваучеров": тайное оружие Сквернялиса против роста цен уничтожили "свои" (5)
Подготовленный Минсельхозом Литвы проект э-купонов...
Прокурор: в конце 2018 года Масюлис получил от Курлянскиса 10 000 евро (11)
Прокурор Юстас Лауцюс 4 февраля сообщил, что в...
Банк Luminor увольняет в Литве 420 работников (5)
В начале 2019 года банк Luminor осуществляет объединение в...