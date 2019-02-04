США и многие другие страны (но не Россия) не считают Мадуро легитимным главой государства и поддерживают лидера оппозиционного венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи — Хуана Гуайдо, который на прошлой неделе объявил себя исполняющим обязанности президента.

Россия, Турция и Китай заявили о поддержке Мадуро, который обвиняет Гуайдо в попытке госпереворота. Последние президентские выборы в Венесуэле в мае 2018 года не признали венесуэльская оппозиция, ряд западных и латиноамериканских стран.

На прошлой же неделе Испания, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Португалия и Австрия выдвинули Мадуро ультиматум — или он назначает в течение восьми дней выборы, или они официально признают оппозиционное правительство.

Что сказал Мадуро

В воскресенье истек срок ультиматума, и Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta сказал, что не собирается поддаваться давлению и не будет объявлять досрочные выборы. "Мы не принимаем ультиматумов от кого-либо. Это все равно, если бы я сказал Европейскому Союзу: "Даю вам семь дней на то, чтобы признать Республику Каталонию, иначе мы примем меры, — сказал Мадуро. — Нет, международная политика не может быть основана на ультиматумах. Это осталось в прошлом колоний и империй".

На вопрос корреспондента, может ли кризис в Венесуэле перерасти в гражданскую войну, Мадуро сказал: "Никто сегодня не может ответить на этот вопрос с точностью. Все зависит от уровня безумия и агрессивности северной империи и ее союзников на Западе". "Мы требуем, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела… и мы готовы защищать нашу страну", — добавил Мадуро.

Трамп, на прошлой неделе открыто поддержавший Гуайдо, назвал в интервью телеканалу Си-би-эс военное вмешательство в Венесуэлу "одним из вариантов развития событий".

Мадуро в ответ предупредил Трампа, что Венесуэла станет вторым Вьетнамом, а пролившаяся кровь будет на его совести.

Митинги соперничающих лагерей

В субботу и воскресенье тысячи человек вышли на митинги сторонников Гуайдо и Мадуро. Высшие офицеры венесуэльской армии в массе своей пока поддерживают Мадуро.

Перед акциями протеста в воскресенье о переходе на сторону оппозиции объявил генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес. Официальный аккаунт ВВС Венесуэлы вскоре назвал его предателем.

Ситуация в Венесуэле

Прошлогодние президентские выборы, на которых победил Мадуро, бойкотировала оппозиция, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали фарсом. Большинство иностранных правительств проигнорировало инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали меньше двух десятков стран — в том числе Китай, Турция, Иран и Россия.

Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада, с инфляцией свыше 1 миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х. Миллионы венесуэльцев покинули страну.

На прошлой неделе США заморозили активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA в американской юрисдикции и запретить компаниям из США совершать с ней сделки.