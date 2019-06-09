Суд принял такое решение по запросу группы депутатов от Демократической партии и объяснил его тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС.
В решении суда отмечается, что Павлу Филипу предстоит распустить парламент и назначить досрочные выборы.
Додон в беседе с РИА Новости заявил, что решение суда направлено на "дальнейшую узурпацию власти".
На своей странице в "Фейсбуке" отстраненный президент написал, что намерен обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти, а также призвал граждан страны не участвовать в акциях, организованных Демпартией в воскресенье.
Накануне парламент Молдовы выпустил заявление, в котором объявил страну "захваченным государством".
Ранее Конституционный суд Молдовы постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после объявления результатов выборов парламент не сможет сформировать новое правительство.
Согласно постановлению КС, трехмесячный срок истек в ночь на 8 июня.
Тем не менее, депутаты от правящей Партии социалистов и правого блока ACUM в субботу созвали заседание парламента, избрали его руководство и утвердили структуру и рабочие органы.
Кроме того, парламент утвердил состав нового правительства по главе с премьер-министром Майей Санду.
В тот же день Конституционный суд признал эти решения незаконными.
В ночь на воскресенье сторонники Демократической партии установили палатки у некоторых министерств и зданий правоохранительных органов в Кишиневе.
Как ожидается, в воскресенье парламент Молдовы намерен провести очередное заседание и принять ряд законов, несмотря на решение КС.
На выборах в феврале пророссийская Социалистическая партия набрала почти треть голосов, однако этого оказалось недостаточно для формирования правительства.
Один из главных соперников социалистов - Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка - оказалась на третьем месте.
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