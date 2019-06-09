Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил действующего премьер-министра страны Павла Филипа исполняющим обязанности главы государства.
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Суд принял такое решение по запросу группы депутатов от Демократической партии и объяснил его тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС.

В решении суда отмечается, что Павлу Филипу предстоит распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Додон в беседе с РИА Новости заявил, что решение суда направлено на "дальнейшую узурпацию власти".

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На своей странице в "Фейсбуке" отстраненный президент написал, что намерен обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти, а также призвал граждан страны не участвовать в акциях, организованных Демпартией в воскресенье.

Накануне парламент Молдовы выпустил заявление, в котором объявил страну "захваченным государством".

Ранее Конституционный суд Молдовы постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после объявления результатов выборов парламент не сможет сформировать новое правительство.

Согласно постановлению КС, трехмесячный срок истек в ночь на 8 июня.

Тем не менее, депутаты от правящей Партии социалистов и правого блока ACUM в субботу созвали заседание парламента, избрали его руководство и утвердили структуру и рабочие органы.

Кроме того, парламент утвердил состав нового правительства по главе с премьер-министром Майей Санду.

В тот же день Конституционный суд признал эти решения незаконными.

В ночь на воскресенье сторонники Демократической партии установили палатки у некоторых министерств и зданий правоохранительных органов в Кишиневе.

Как ожидается, в воскресенье парламент Молдовы намерен провести очередное заседание и принять ряд законов, несмотря на решение КС.

На выборах в феврале пророссийская Социалистическая партия набрала почти треть голосов, однако этого оказалось недостаточно для формирования правительства.

Один из главных соперников социалистов - Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка - оказалась на третьем месте.

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