Кресло-коляску Стивена Хокинга продали на аукционе почти за 300 тысяч фунтов

Одна из пяти известных копий диссертации Хокинга 1965 года с подписью "Эта диссертация — моя оригинальная работа" была продана за почти 585 тысяч фунтов (более 760 тысяч долларов).

Физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг был одним из самых известных ученых современности. В 1960-х у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС); большую часть жизни он передвигался в кресле-коляске. Хокинг умер в марте 2018 года в возрасте 76 лет.