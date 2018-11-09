Кресло-коляску Стивена Хокинга продали на аукционе почти за 300 тысяч фунтов

Одна из пяти известных копий диссертации Хокинга 1965 года с подписью "Эта диссертация — моя оригинальная работа" была продана за почти 585 тысяч фунтов (более 760 тысяч долларов).
Физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг был одним из самых известных ученых современности. В 1960-х у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС); большую часть жизни он передвигался в кресле-коляске. Хокинг умер в марте 2018 года в возрасте 76 лет.
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