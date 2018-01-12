Как отмечает "Ъ", в Демократической партии опасаются, что Белый дом не станет применять к россиянам чувствительных рестриктивных мер. В связи с этим конгрессмены, желающие подтолкнуть президента Дональда Трампа к более жестким действиям, опубликовали 200-страничный доклад об "асимметричных атаках" Кремля на демократию и их последствиях для США. Его главная идея — создание нового глобального фронта против Москвы с подключением европейских союзников.

Согласно подписанному президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года закону "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), не позже чем 29 января 2018 года Министерство финансов должно представить Конгрессу подробный отчет о том, каких высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов можно считать приближенными к власти (так называемый кремлевский доклад).

Составление "кремлевского доклада" — лишь одна из дополнительных рестриктивных мер в отношении России, предусмотренных CAATSA.

Напомним, этот закон был инициирован Конгрессом в том числе как ответ на якобы имевшее место вмешательство российских властей в президентские выборы в США. Вопреки консолидированному мнению американских законодателей и спецслужб, обвиняющих Москву в стремлении нанести урон демократии в США, Дональд Трамп не раз говорил, что сомневается в виновности российских властей. Он раскритиковал CAATSA за то, что закон ограничивает его пространство для маневров во внешней политике — в том числе и на российском направлении, однако в итоге все же подписал его.

Сведения о количестве и именах потенциальных фигурантов доклада держатся в секретности. Источники "Ъ" в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России, полагают, что в перечень могут войти более 50 человек, а с членами семей (как того требует CAATSA) — до 300. Конкретных имен собеседники "Ъ" называть не стали.

В связи с этим авторы нового доклада по России фактически призывают коллег в Конгрессе продолжать задавать тон в новом тренде по сдерживанию Москвы, следуя традиции, у истоков которой полтора десятилетия назад стояли Том Лантос и Джон Маккейн. При этом по сравнению с их предшественниками, ограничивавшимися призывами к показательным политическим жестам, подобным исключению России из G8, Бенджамин Кардин и его сторонники предлагают целый комплекс мер по сдерживанию России, координируемых с западными союзниками и призванных выстроить "глобальную линию" обороны от Кремля.

Внутри США, в частности, предполагается создать межведомственную комиссию по противодействию России с участием представителей разведывательного сообщества, Госдепа, Пентагона и других ведомств. Ее прообразом должен стать Национальный антитеррористический центр.

Авторы доклада предлагают ужесточить санкции в отношении Москвы и продолжать усиливать давление на Россию, если она "не перестанет вмешиваться в дела других стран". Кроме того, они настаивают на необходимости сбора и обнародования компрометирующей информации о Владимире Путине и людях из его окружения. Также они настаивают на публикации ежегодного обзора "асимметричных атак" России на западные демократии.

По словам Олега Митволя, который опирается на данные, полученные в ходе утечки информации, значительную часть списка занимают крупные банки и их дочерние предприятия: "ВТБ", "Сбербанк", "Банк Москвы", "Внешэкономбанк", "Россельхозбанк", "Росэксимбанк", "Глобэкс", "Проминвестбанк".

Также в списке много государственных нефтегазовых компаний, в том числе дочерние предприятия "Роснефти" и "Газпрома". Есть и компании, связанные с промышленностью и обороной ("Росборонэкспорт" и концерны "Авиаприборостроение" и "Орион"), а также частные — "Сургутнефтегаз" Владимира Богданова и дочерние предприятия "Новатэка" Леонида Михельсона.

Также в предоставленном Митволем списке есть Частная военная компания (ЧВК) Вагнера. Среди физических лиц много тех, кого ранее связывали с президентом РФ Владимиром Путиным: Петр Колбин, Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, Кирилл и Юрий Ковальчуки.

Кроме того, в списке много чиновников (вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Дмитрий Козак, Сергей Глазьев) и парламентариев (спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, вице-спикер Сергей Неверов, депутат Наталья Поклонская). При этом Митволь подчеркивает, что этот вариант списка неокончательный и был составлен неделю назад.