Президент США Дональд Трамп на второй день после выборов президента в России все же поздравил своего коллегу Владимира Путина с победой в голосовании.
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© Reuters / Scanpix

По крайней мере об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля. Ранее в Белом доме говорили, что в графике американского лидера нет поздравительных звонков президенту РФ.

В сообщении отмечено, что Трамп поздравил Путина по телефону и разговор состоялся по инициативе американской стороны. "Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", - говорится на сайте Кремля.

В сообщении отмечено, что президенты "высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом". Кроме того, во время разговора была подчеркнута важность "скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений".

"При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики. Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", - добавили в Кремле.

Накануне Путин во время встречи со своими бывшими соперниками по выборам пообещал, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений.

NEWSru.com
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