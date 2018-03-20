По крайней мере об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля. Ранее в Белом доме говорили, что в графике американского лидера нет поздравительных звонков президенту РФ.
В сообщении отмечено, что Трамп поздравил Путина по телефону и разговор состоялся по инициативе американской стороны. "Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", - говорится на сайте Кремля.
В сообщении отмечено, что президенты "высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом". Кроме того, во время разговора была подчеркнута важность "скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений".
"При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики. Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", - добавили в Кремле.
Накануне Путин во время встречи со своими бывшими соперниками по выборам пообещал, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений.
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