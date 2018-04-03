"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", — передает "Интерфакс" слова Ушакова, сказанные журналистам на брифинге. "Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", — отметил помощник президента РФ.

Вместе с тем Ушаков признал, что конкретного обсуждения подготовки к проведению российско-американской встречи в верхах с момента телефонного разговора глав двух государств, состоявшегося 20 марта, не было. Отвечая на вопрос, как российская сторона оценивает шансы того, что подобное обсуждение начнется, помощник президента сказал: "Хотелось бы верить, что начнется".

После этого журналисты задали Ушакову уточняющий вопрос о том, что подготовка саммита невозможна до урегулирования нынешних отношений между Москвой и Вашингтоном. "Я так не сказал. Меня спросили, началась ли подготовка, и я сказал, что не началась, потому что с 20 марта прошло очень мало времени, плюс этот временной отрезок был отягощен такими акциями, как высылка [дипломатов] с одной и с другой стороны", — ответил помощник президента. "Не было времени, чтобы обсуждать, и даже некому было обсуждать. Десять дней всего прошло", — пояснил представитель Кремля.

Напомним, 26 марта администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле из-за ситуации вокруг отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвиняет Москву. Американская сторона также потребовала освободить до 25 апреля здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле, являющееся российской дипсобственностью.

Ранее сегодня, 2 апреля, сообщалось, что из генерального консульства России в Сиэтле вывезли все вещи и документы, оно окончательно закрыто.

Помимо США ,решение о выдворении российских дипломатов и других дипломатических шагах принял еще целый ряд стран. Москва 30 марта сообщила, что в качестве зеркальных мер будет высылать дипломатов тех европейских стран, которые объявили персонами нон грата российских сотрудников диппредставительств в знак солидарности с Лондоном.

4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в центре города Солcбери. Британские власти считают Россию виновной в отравлении их нервно-паралитиеским газом семейства "Новичок". Москва отвергает обвинения. Сергей и Юлия Скрипали остаются в больнице Солсбери. Экс-сотруднк ГРУ все еще находится в коме, но его дочери стало лучше — она пришла в сознание, самостоятельно ест и может говорить.