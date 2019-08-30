Напомним, что недавно его в рамках спецоперации вывезли с временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Именно ради Цемаха Кремль пошел на обмен узников, полагают наблюдатели. Цель Москвы - сорвать судебный процесс по делу об авилайнере, сбитом российской ракетной установкой в небе Украины во время конфликта на Донбассе.

"Ходят слухи, что недавно арестованный Владимир Цемах, который считается ключевым свидетелем по MH17, передается России в обмен на украинцев, задержанных РФ. Довольно скандальное соглашение украинского правительства, которое повлияет на судебное дело MH17", - пишет в Twitter основатель Bellingcat Элиот Хиггин.

О том, что Россия очень заинтересована в выдаче Цемаха, пишет, в частности, журналист Юрий Бутусов. Более того, он утверждает, что именно Цемах косвенно вынудил Владимира Путина пойти на переговоры об обмене, так как Россия "всеми силами" хочет сорвать судебный процесс по "Боингу", который начнется в Нидерландах в 2020 году. "Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию и переложить ответственность на Украину", - пишет Бутусов на своей страничке в Facebook. 9 августа представительница ДНР Дарья Морозова заявила, что украинская сторона включила Цемаха в список на обмен пленными.

Кроме того, сообщается, что администрация следственного изолятора "Лефортово" не разрешила адвокату осужденного украинца Александра Кольченко посетить своего подзащитного. "Не пустили, объяснив, что они отказались от разговора с нами", - сказала "Интерфаксу" адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы Кольченко. По данным руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, также в "Лефортово" не допустили адвоката другого украинца Владимира Балуха.

Дочь Владимира Цемаха Мария связывает задержание отца с событиями 2014 года, когда он "был начальником ПВО" в Снежном. Именно в районе этого города были зафиксированы на видео передвижения "Бука" непосредственно перед тем, как лайнер упал на землю.

"Боинг" теперь попытаются повесить на него. Но начальником ПВО он значился с октября 2014 года, просто был единственным таким специалистом, - говорит дочь арестованного. - Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой - обычный военный, просто стоял на блокпосту. Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле".

Цемах предполагает, что украинским спецслужбам было известно о том, что ее отец возглавлял ПВО в Снежном в 2014 году, но они не знали, что он не имел к ним никакого отношения в июле, когда был сбит рейс MH17. Имени Цемаха нет и в перечне предполагаемых обвиняемых в катастрофе.

19 июня нидерландские следователи назвали имена россиян, причастных к пуску зенитной ракеты, уничтожившей авиалайнер Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines. Самолет выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Он разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - граждане почти двух десятков государств.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ). В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в нее не вошла. С самого начала возникли подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии.

В июне 2017 года страны, входящие в ее состав, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении будет проходить в голландском суде и по голландским законам.

Обвинения в рамках уголовного дела предъявлены трем россиянам (бывшему главе вооруженных сил ДНР Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков, командиру разведгруппы Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый" и его заместителю Олегу Пулатову), а также гражданину Украины Леониду Харченко.

Следствие также установило имена военнослужащих 53-й зенитной бригады ВС РФ, которые находились в районе российско-украинской границы в середине июля 2014 года. Были опубликованы даже фотографии этих военнослужащих. Предположительно, именно они обслуживали ЗРК "Бук", из которого сбили лайнер.

Прокурор Нидерландов признал, что суд, скорее всего, будет заочным, а шансы подозреваемых оказаться на скамье подсудимых ничтожны.

В рамках расследования встал вопрос и о том, какова роль российского руководства в произошедшем. Голландские следователи обнародовали несколько телефонных разговоров между Игорем Гиркиным и российскими чиновниками - предположительно, главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым.

В разговорах речь шла о помощи от России. В беседе с Аксеновым Гиркин перечислил, что необходимо - противотанковая артиллерия, танки и ПВО с уже готовыми специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". Ему сообщили, что помощь придет.

А Сурков за неделю до катастрофы MH17 заверяет премьер-министра ДНР Александра Бородая в том, что "поговорил со старшими товарищами, старше не бывает" о военной помощи ополченцам и намекает на некое "переломное действие".