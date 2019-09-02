Красный Крест: в результате авиаудара в Йемене, возможно, погибло свыше 100 человек

Представитель Красного Креста сообщил, что спасатели пытаются найти под завалами оставшихся в живых.
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила, что она нанесла удар по объекту в Дамаре, где хранились беспилотники и ракеты, и что "были предприняты все меры предосторожности для защиты гражданского населения".
Представитель повстанцев заявил агентству Associated Press, что в центре находились 170 захваченных правительственных бойцов.
Местные жители, однако, сообщили Associated Press, что в центре содержались их родные, которые были критично настроены к хути.
Столкновения между повстанцами хути и возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, которая помогает правительству Йемена, продолжаются более пяти лет. Боевые действия привели к гибели тысяч мирных жителей, которые и без того сталкиваются с острым дефицитом продовольствия и отсутствием качественной медицинской помощи.
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