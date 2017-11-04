Красный крест признал пропажу 5 млн долларов пожертвований на борьбу с Эболой

Самая известная в мире гуманитарная организация Красный крест сообщила о пропаже более 5 млн долларов пожертвований, собранных на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола. Причиной исчезновения крупной суммы стали мошенничество и коррупция.
© AFP/Scanpix

Всего на борьбу с эпидемией было собрано около 100 млн долларов. Международная федерация Красного Креста в Женеве распределяла эти средства между национальными обществами организации в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее, где распространялась лихорадка, сообщает Русская служба BBC.

Впоследствии в ходе расследования аудиторы обнаружили закупки по завышенным ценам, выплаты зарплат несуществующим сотрудникам, а также фальшивые таможенные счета. Так, в Либерии 2,7 млн долларов исчезли в результате поставок по завышенным ценам и выплат фиктивным работникам.

В Сьерра-Леоне сотрудники Красного креста, по всей видимости, вступили в сговор с работниками местных банков и смогли заполучить более двух миллионов долларов. В Гвинее, где расследование пока продолжается, около миллиона долларов пропало из-за поддельных таможенных счетов.

Представители Красного Креста заявили BBC, что глубоко сожалеют о потере средств. В организации также сообщили о планах ужесточить финансовые правила и привлечь к ответственности всех виновных.

Вспышка Эболы в 2014-2016 годах унесла жизни по меньшей мере 10 тысяч человек. Для борьбы с эпидемией была организована масштабная гуманитарная операция.

NEWSru.com
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